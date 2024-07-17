Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность энергоснабжения в Талицком городском округе Свердловской области

Энергетики Талицких электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» в рамках ремонтной кампании провели модернизацию воздушной линии 10 кВ Беляковский.

Специалисты энергокомпании заменили порядка двух десятков деревянных опор на железобетонные, произвели перетяжку 30 км провода и выправку 53 опор, а также заменили 144 изолятора. Данная воздушная линия обеспечивает электроснабжение потребителей пяти населенных пунктов, в том числе социально-значимых объектов, расположенных на этих территориях: 2 ФАП, 2 котельные, 2 школы, 3 водонапорные башни, АТС, магазины, а также уличное освещение.

Проведенные работы позволили повысить качество и надежность энергоснабжения жителей населенных пунктов: с. Беляковское, д. Мохирева, Грозина, Тарасова и Ретина, в которых проживают порядка 800 человек.

Затраты электросетевой компании составили порядка 2 млн рублей.