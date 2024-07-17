Минэнерго готовит изменения планирования энергопотребления крупных агломераций

Минэнерго РФ до конца года предложит новые подходы к перспективному планированию энергопотребления и развития крупных агломераций. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Мы уже начали смотреть и будем менять подходы к перспективному планированию потребления развития крупных агломераций", - сказал он. "Я думаю, да, потому что мы их уже начали [разрабатывать] с момента активного обсуждения планов развития по Москве", - заявил Грабчак, отвечая на вопрос, будут ли готовы предложения до конца года.

Он добавил, что агломерации показывают больший рост энергопотребления, чем тот, который закладывался в перспективных планах. Также прежде не учитывался погодный фактор, который в каких-то случаях "будет определяющим".

По словам Грабчака, рассматриваются два ключевых вопроса.

"Первый - это коэффициент совмещения нагрузок. Мы их немного расширили. Пока в рекомендациях, сейчас меняем нормативку по большим агломерациям, и где у нас большой энергоемкий потребитель, в том числе - отопление за счет электричества. И второе - это пересмотр учета перспективного потребления с точки зрения техприсоединения, увеличения объема резерва", - сказал он.

Замминистра отметил, что в рамках разрабатываемой стратегии развития энергетики будут сформированы более кардинальные предложения по среднесрочному облику энергетики страны.