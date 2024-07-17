РУСЭЛ планирует вместе с КНР локализовать производство трансформаторов

Президент России Владимир Путин на год раньше срока дал старт движению по всей протяженности Северного обхода Твери на М-11 «Нева». Теперь весь маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга можно преодолеть по комфортной скоростной дороге без единого светофора, а время в пути сократилось на 30-50 минут. Также было запущено движение по обходу Тольятти в Самарской области. В церемонии откр...