РУСЭЛ планирует вместе с КНР локализовать производство трансформаторов
На территории провинции Чжэцзян (КНР) сотрудники холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) провели встречу с представителями подразделения компании Baiyun, занимающейся выпуском трансформаторов. Стороны обсудили возможность совместного производства сухих трансформаторов среднего напряжения.
«В случае заключения договора с компанией Baiyun планируется, что поставка обмоток изделий будет осуществляться отдельно, – рассказал директор дивизиона оборудования среднего и низкого напряжения РУСЭЛ Борис Лебедев. – Это позволит локализовать на территории России остальную часть сборки продукции».
Baiyun Electric занимается разработкой, производством и обслуживанием конденсаторов, трансформаторов, распределительных устройств, преобразователей частоты, интеллектуальных компонентов и другого оборудования. Продукция поставляется на объекты железнодорожного транспорта, атомной энергетики, крупных промышленных предприятий.
РУСЭЛ – электротехническая холдинговая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Холдинг обладает обширной партнерской сетью, в которую входят генподрядные организации и проектные институты, а также собственными подразделениями, занимающимися проектированием и строительством.