Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Юга России обсудили на Кавказском инвестиционном форуме

16 июля заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко стал участником Кавказского инвестиционного форума, где выступил с докладом о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Юга России.

На повестке трехдневного мероприятия большой спектр вопросов – от модернизации агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей до развития кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.

В центре внимания и актуальные вопросы, связанные с дорожно-транспортным комплексом Юга России. Именно этой тематике была посвящена одна из панельных сессий форума. В дискуссии приняли участие Игорь Костюченко, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников и начальник управления морских портов и развития инфраструктуры Росморречфлота Алексей Петров.

«Развитию дорожной инфраструктуры Юга России сейчас уделяется особое внимание. В первую очередь – это туристические направления, популярность которых растет из года в год: тысячи людей со всей страны приезжают чтобы насладиться уникальной природой и достопримечательностями. Кроме того, повышение транспортной доступности регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов окажет значительное влияние на их социально-экономическое развитие и поспособствует решению ключевой задачи, которую ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин, – повышение качества жизни населения. Мы уже реализовали в южных регионах ряд масштабных инфраструктурных проектов, но нам предстоит еще немало работы», – отметил заместитель руководителя Росавтодора в своем докладе.

Отдельно спикер остановился на реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он отметил, что субъекты страны ставят перед собой амбициозные цели и получают на их реализацию внушительную федеральную поддержку. Так, в 2024 году бюджетам регионов СКФО на реализацию мероприятий дорожной деятельности предусмотрено порядка 10 млрд рублей, из них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 8,4 млрд руб. При этом субъектам ЮФО в этом году предусмотрено более 29 млрд рублей, из которых 27,8 млрд – по дорожному нацпроекту.

«Субъекты СКФО и ЮФО неоднократно оказывались в числе лидеров и получали символические золотые катки за достижение высоких показателей в части реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В частности, Чеченская Республика четырежды получала золотой каток. Также подобные награды в разные годы вручались Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарской Республике, Волгоградской области, Севастополю, Республике Адыгея и Краснодарскому краю», – добавил Игорь Костюченко.

В ходе своего выступления заместитель руководителя Федерального дорожного агентства подробно остановился на мероприятиях Росавтодора по развитию опорной сети, пунктов пропуска, участков федеральных автомобильных дорог, входящих в международный транспортный коридор «Север – Юг» на территории СКФО, а также реконструкции участков федеральных дорог Азово-Черноморского кластера и строительству обходов городов.

Что касается последнего, то, например, в Дагестане на трассе Р-217 «Кавказ» построят обход Хасавюрта протяженностью 21 км и 33-километровый обход Дербента. А в Чеченской Республике на трассе Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала будет построен Восточный обход Грозного (19 км).

Игорь Костюченко отдельно обратил внимание участников дискуссии, что на территории СКФО – 59 региональных дорог опорной сети протяженностью 2 746 км. При этом в нормативном состоянии находится 76,6 % (2 104 км). В тоже время в субъектах ЮФО в аналогичный перечень входят 153 региональные дороги (6 834 км). В нормативе – 69 % (4 714 км).

Отдельной темой обсуждения стали перспективы строительства автомобильной дороги «Архыз – Красная поляна» протяженностью 111 км. Трасса позволит связать курорты Северо-Кавказского федерального округа с Черноморским побережьем Краснодарского края и улучшить качество грузового, пассажирского сообщения, в том числе с учетом возрастающего туристического потока. Главной особенностью маршрута является его частичное прохождение по территории Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова, входящего в список Всемирного наследия Юнеско. Строительство дороги предполагает также возведение технически сложного капиталоемкого тоннеля протяженностью 12,7 км. На реализацию такого масштабного проекта потребуется 174 млрд руб.

В завершение доклада Игорь Костюченко напомнил коллегам, что сегодня перед дорожниками страны поставлены стратегически важные и масштабные задачи. 7 мая, в день своей инаугурации, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый указ № 309 о национальных целях развития нашей страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. По данному указу, в частности, к 2030 году в нормативном состоянии должно быть не менее 85 % федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог в составе опорной сети. Кроме того, к этому же сроку поставлена задача снизить показатель смертности в результате ДТП в полтора раза по сравнению с показателем 2023 года. А к 2036-му требуется снижение в два раза.

Кавказский инвестиционный форум проводится в г. Грозном с 15 по 17 июля. Его организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

На площадке Форума ожидается порядка 4400 гостей из России и зарубежных стран. В ходе различных панельных сессий и дискуссий будут рассмотрены ключевые вопросы развития регионов Северо-Кавказского федерального округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики.