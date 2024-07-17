Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок N1 в сеть

На 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

Энергоблок N1 Ростовской АЭс был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты генератора. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки.

К сети блок N1 Ростовской АЭС был подключен вчера, 16 июля в 22:28 мск, после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты и в настоящее время выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Напомним, 16 июля в 15:21 блок был отключен от сети действием автоматики. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений. Энергоблоки N1, 2 и 4 работают в штатном режиме.

По состоянию на 05:45 мск мощность блоков 2800 мегаватт. Энергоблок No3 находится в плановом ремонте с 22 июня 2024 г.

Оперативная информация о радиационной обстановке на сайте www.russianatom.ru