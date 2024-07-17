СНСЗ заложил тринадцатый морской тральщик проекта 12700 «Виктор Корнер»

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Источник:
ИАА ПортНьюс
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Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 16 июля 2024 года заложил тринадцатый корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 шифр «Александрит». Морской тральщик получил имя «Виктор Корнер», сообщили ИАА «ПортНьюс» в пресс-службе предприятия.

Напомним, по состоянию на начало 2024 года восемь морских тральщиков проекта 12700 находились в боевом строю ВМФ России, головной корабль был передан заказчику в 2016 году. Тральщики несут службу в Черном море, на Балтике и в Тихом океане. Последний корабль серии — «Лев Чернавин» — был передан Военно-Морскому Флоту России в конце декабря 2023 года. 18 января 2024 года СНСЗ заложил двенадцатый корабль проекта «Семен Агафонов». С 2025 года завод планирует выпускать по два морских тральщика проекта.

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит ОСК) для ВМФ России. Характеристики корабля: водоизмещение — около 890 тонн; длина — около 62 м; ширина — около 10 м; полная скорость хода — около 16 узлов; экипаж — 44 человек.

На тральщике предусмотрено формирование противоминного контура с применением гидроакустических станций, размещенных как на самом корабле, так и на носимых телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы и интегрированного главного командного пункта автоматизированной системы управления противоминными действиями.

Корабль имеет корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. По сравнению со сталью применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики, увеличить срок службы, понизить уровень физических полей, что критически важно при проведении минно-тральных операций.

АО «Средне-Невский судостроительный завод» — единственное в России предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из четырех видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. За 110 лет работы заводом построено более 600 кораблей и судов, из них более 200 единиц — это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 года предприятие является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.

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