СПЕЦКАБЕЛЬ подтвердил квалификацию для поставок кабеля в СИБУР

Московский завод «Спецкабель» успешно прошел аудит компании «СИБУР Холдинг». Цель аудита – всесторонняя техническая оценка производственных мощностей «Спецкабеля» на предмет соответствия требованиям лидера российской нефтегазохимии к поставщикам кабеля специального назначения.

Специалисты «СИБУРа» посетили производственную площадку «Спецкабеля», где детально ознакомились с каждым этапом производственного процесса, современным оборудованием и строгой системой контроля качества. Аудиторы присутствовали при проведении испытаний готовой кабельной продукции, что позволило убедиться в высоких эксплуатационных характеристиках изделий.

Важно отметить, что компании связывают давние партнерские отношения. «Спецкабель» использует в производстве качественные полимерные материалы «СИБУРа». Это является дополнительным гарантом надежности и долговечности кабельной продукции столичного предприятия.

В ходе аудита специалисты «СИБУРа» не выявили нарушений в процессе производства кабеля на московском заводе. Было отмечено: технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, а производственные процессы организованы на высоком уровне с соблюдением необходимых норм и стандартов.

«СИБУР» рекомендовал завод «Спецкабель» в качестве ключевого поставщика кабельной продукции. Это открывает перед предприятием новые перспективы для развития бизнеса и укрепления позиций на рынке кабельной продукции для нефтегазовой отрасли.