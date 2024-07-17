Сотрудничество компаний EXA Infrastructure и SOCAR Fiber по диверсификации маршрута кабелей в регионе Красного моря

Компания EXA Infrastructure подписала договор о стратегическом партнёрстве с компанией SOCAR Fiber для разработки нового наземного маршрута волоконно-оптических кабелей, который обеспечит альтернативу традиционному коридору в Красном море с использованием подводных кабелей.

Новая 1850-километровая трасса охватит Турцию, протянется между Грецией и Грузией, а в перспективе рассматривается дальнейшее строительство сети в направлении иранской границы для обеспечения связи в регионе Персидского залива. Партнёрство между компаниями EXA Infrastructure и SOCAR Fiber подчёркивает роль Турции в цифровой экосистеме и большое значение диверсифицированных цифровых коридоров между Европой, Ближним Востоком и Азией. Кабели компании SOCAR Fiber проложены рядом с трансанатолийским газопроводом TANAP (Trans-Anatolian gas pipeline), идущим по территории Турции, обеспечивая исключительно высокие уровни надёжности и беспроблемную интеграцию с сетью Trans Adriatic Express компании EXA Infrastructure, опирающуюся на инфраструктуру участка трансадриатического газопровода TAP (Trans Adriatic Pipeline), идущего в Италию.

Г-н Стив Робертс (Steve Roberts), старший вице-президент компании EXA Infrastructure по инвестициям в сети, подчеркнул, что наземные маршруты в этом регионе уже на протяжении нескольких лет являются важным направлением разработок кабельной отрасли, но теперь они стали приоритетными. Уязвимость региона Красного моря показала необходимость инвестиций в разнообразные альтернативы. Компания намерена инвестировать в диверсификацию кабельных трасс и обеспечить клиентам связь с Европой и Северной Америкой по как можно большему числу безопасных маршрутов. Сотрудничество с компанией SOCAR Fiber обеспечивает чрезвычайно надёжную и масштабируемую альтернативу для формирования новых маршрутов в Турции и Европе.

Телекоммуникационная компания SOCAR Fiber является дочерней структурой компании SOCAR Türkiye, подразделения азербайджанской нефтяной компании SOCAR.

С 2013 года компания SO

Данный материал доступен только подписчикам Плюс Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...