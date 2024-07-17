В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр

В рамках Кавказского инвестиционного форума РусГидро и Правительство Чеченской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при строительстве Нихалойской ГЭС. Новая станция будет возводиться на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Шатойском районе. Она станет второй гидроэлектростанцией РусГидро в регионе после Башенной ГЭС, строительство которой было начато в 2021 году и план...