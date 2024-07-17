В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр
Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт разместил открытый конкурс на проведение комплексных аэрогеофизических работ по региональному геологическому изучению недр, сообщает RosTender.info.
Подать заявки на участие можно до 2 августа. Начальная цена контракта составляет 149 млн рублей из средств бюджетных учреждений.
Местонахождение участка полевых работ: Южный федеральный округ, Астраханская область, Республика Калмыкия, Прикаспийская впадина. Целью комплексных аэрогеофизических работ является уточнение региональной модели геологического строения и перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений верхнего палеозоя Астраханского свода. В рамках проекта исполнителю необходимо изучить особенности геологического строения осадочного чехла и поверхности фундамента, а также, уточнить схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования. Окончание работ запланировано на июнь 2025 года.