В Калмыкии и Астраханской области проведут работы по региональному геологическому изучению недр

17 июл. 2024, 17:30:01
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Ростендер
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Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт разместил открытый конкурс на проведение комплексных аэрогеофизических работ по региональному геологическому изучению недр, сообщает RosTender.info.

Подать заявки на участие можно до 2 августа. Начальная цена контракта составляет 149 млн рублей из средств бюджетных учреждений.

Местонахождение участка полевых работ: Южный федеральный округ, Астраханская область, Республика Калмыкия, Прикаспийская впадина. Целью комплексных аэрогеофизических работ является уточнение региональной модели геологического строения и перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений верхнего палеозоя Астраханского свода. В рамках проекта исполнителю необходимо изучить особенности геологического строения осадочного чехла и поверхности фундамента, а также, уточнить схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования. Окончание работ запланировано на июнь 2025 года.

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