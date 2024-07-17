В Оренбурге и Оренбургском районе продолжается подготовка электрических сетей к отопительному сезону

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» готовят электросетевой комплекс Оренбурга и Оренбургского района к прохождению отопительного сезона.

С начала ремонтной кампании энергетики отремонтировали 90 трансформаторных пунктов и около двух километров ЛЭП.

До конца июля предстоит выполнить ремонты 14 трансформаторных пунктов и более 2,5 км линий электропередачи в областном центре, селах Архангеловка, Подгородняя Покровка, Сергиевка, поселке Нижнесакмарский Оренбургского района.

Для безопасного производства работ подача электроэнергии может быть временно ограничена, о чем энергетики заранее предупредят жителей населенных пунктов через СМИ, официальные сайты администраций города и районов, аккаунты филиала «Оренбургэнерго» в социальных сетях.

Ремонтная кампания завершится к началу ноября.