В Северной Осетии на горных реках построят каскад малых ГЭС

Каскад малых ГЭС создадут до 2032 года на реках Сардидон и Сонгутидон Ирафского района Северной Осетии. Соответствующее соглашение было подписано на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил ТАСС гендиректор Корпорации инвестиционного развития республики Таймураз Гугкаев.

"Планируется строительство каскада малых гидроэлектростанций "Махческ" на реках Сардидон и Сонгутидон на территории республики Северная Осетия - Алания. Срок реализации проекта - до 31 декабря 2032 года", - сказал Гугкаев.

Соглашение было подписано между Корпорацией и гендиректором ООО "Георгий" Вазгеном Вартановым.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 1 млрд 200 млн рублей. Планируется создание порядка 20 новых рабочих мест.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.