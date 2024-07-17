На полях Кавказского инвестиционного форума

В ходе Кавказского инвестиционного форума подписано несколько соглашений, в том числе в ведущих для региона отраслях экономики – в туризме и промышленности. Так, Глава РА Мурат Кумпилов и исполнительный директор ООО «Картонтара» Сергей Погодин подписали Соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО «СФТ Групп». Оно касается аспектов строительства нового гофрозавода «Картонтара 2» с объемом выпуска гофропродукции от 110 до 130 млн кв. метров в год. Он будет возведен на площади в 10,3 га рядом с действующим предприятием СФТ Групп в Майкопе. Объем инвестиций составит около 2,8 млрд рублей. Запустить производство планируется в конце 2024 года. Там будет создано более 134 постоянных рабочих мест.

Кроме того, в рамках достигнутых на форуме соглашений с ООО «Красный мост» в республике будет реализовано два инвестпроекта, влияющих на развитие туризма в Адыгее, – это строительство туробъекта и восстановление бальнеологического комплекса.

После обсуждения деталей проектов Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и представитель ООО «Красный мост» Анна Гаврилова подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 780 млн рублей. Эти средства будут инвестированы в строительство премиального курортного комплекса «RED BRIDGE RESORT» на 120 номеров с уровнем комфорта четыре звезды и выше, включающего в себя спа, ресторан, детские комнаты, открытые большие бассейны общего пользования с геотермальной водой. Там будет создано более 90 рабочих мест. Объект появится в Майкопском районе на берегу реки Белой, он расширит возможности уже действующего комплекса «Red Bridge» премиум-класса. Кроме того, рядом в 2024 году был запущен ресторан «Пхали-Хинкали», который действует в едином комплексе с курортом.

Еще одно соглашение с ООО «Красный мост» касается восстановления бальнеологического отделения Майкопского минерального источника. Инвестор планирует создать там центр бальнеологии и реабилитации «ТЕТИС», а рядом построить гостиницу на 26 номеров. Там будет создано 49 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит около 300 млн рублей.

«Туризм является для нас одним из стратегических направлений деятельности. Существенные изменения в отрасли мы связываем с созданием крупного экокурорта «Лагонаки». Вместе с тем работаем над комплексным развитием отрасли, улучшаем все востребованные у нас туруслуги. Среди них – бальнеологические, с применением целебных минеральных вод для оздоровления и восстановления сил гостей. В последнее время большим спросом пользуются спа-комплексы на термальных источниках. Реализация новых проектов позволит расширить спектр услуг, повысить их качество, создать современные условия для отдыха и реабилитации большему числу туристов», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что дальнейшее развитие региона связано с ключевыми отраслями: с промышленностью и туризмом. Мурат Кумпилов выразил уверенность, что реализация подписанных инвестсоглашений внесёт значительный вклад в их развитие.