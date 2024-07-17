«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Гатчинского района Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по замене грозозащитного троса на воздушных линиях электропередачи 35 кВ, обеспечивающих электроснабжение пяти населенных пунктов Гатчинского района Ленинградской области.

Энергетики заменили свыше четырех километров грозотроса на воздушных линиях 35 кВ «Войсковицкая-1» и «Вырицкая-1», а также установили несколько новых железобетонных опор. В период проведения работ электроснабжение потребителей осуществлялось по резервным схемам.

«Монтажные работы проводились в лесистой местности с труднодоступными болотистыми участками, что потребовало применения снегоболотоходного гусеничного транспортера и тяжелой строительной техники, для передвижения которой была сооружена временная лежневая дорога», - рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.

В результате выполненных работ была существенно повышена надежность и качество электроснабжения около пяти тысяч человек, проживающих в поселках Кобралово и Войсковицы, деревнях Парицы, Корпиково и Черново, а также расположенных в них социально значимых объектов: школ, детских садов и амбулаторных пунктов.