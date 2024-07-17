«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения горнолыжного курорта в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» готовят оборудование подстанции 35 кВ «Цей» к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией Цейское ущелье республики – один из популярных центров горно-рекреационного туризма России. От стабильной работы подстанции зависит надежное электроснабжение двух отдаленных горных сел, а также инфраструктуры горнолыжного курорта: канатной дороги, турбаз, гостиничных комплексов и баз отдыха.



Чтобы обеспечить устойчивое функционирование энергообъекта в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики Алагирской группы подстанций проведут здесь текущий ремонт и диагностику оборудования. Технические мероприятия будут реализованы поэтапно и завершатся в сентябре текущего года.