«Русполимет» планирует инвестировать в создание мощностей около 20 млрд рублей

Группа компаний "Русполимет" до 2030 года планируется инвестировать в том числе в создание новых мощностей более 20 млрд рублей. При этом за последние пять лет введено в строй семь технологических линий и агрегатов, что позволило увеличить выпуск товарной продукции, производительность труда, зарплаты сотрудников, сообщил председатель совета директоров группы компаний Виктор Клочай на церемонии открытия объектов металлургической промышленности в регионах, в которой принял участие президент России Владимир Путин.

"Сегодня на рассмотрении программы развития группы до 2030 года предполагается создание новых мощностей и объем инвестиций около 20 миллиардов рублей. <…> Уверены в том, что эта программа будет реализована", - сказал Клочай.

По его словам, масштабная программа инвестиций реализуется на предприятии более 15 лет, благодаря чему удалось создать уникальный комплекс мирового уровня в области специальной металлургии. Клочай добавил, что выпуск товарной продукции увеличился в 2,6 раза, производительность труда в 2,3 раза, зарплаты выросли в 2 раза.

Во время церемонии в Нижегородской области запустили печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава. Их ввод позволит предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. В рамках замещения поставок импортного производства "Русполимет" наладил производство газостатов - установок, которые используются для выпуска изделий из металлических порошков для повышения прочности деталей из жаропрочных сталей и сплавов, например, титановых и алюминиевых.

Рост промышленности

Нижегородская область по итогам 2023 года продемонстрировала рекордные темпы роста в промышленности, рассказал на церемонии губернатор Глеб Никитин. Он обратил внимание на то, что объем отгруженной продукции впервые превысил 2 трлн рублей, причем свыше 90% объема обеспечила обрабатывающая отрасль.

"Ведущие металлургические предприятия - это Выксунский металлургический завод и "Русполимет", где мы сегодня находимся, обеспечивают сейчас крупнейшие инвестиционные проекты в масштабе 250 млрд рублей. То есть это огромная знаковая сумма, причем проекты исключительно высокотехнологичные, самые современные", - сказал глава региона.

Никитин также добавил, что нижегородские предприятия по итогам 2023 года привлекли на собственное развитие с помощью Минпромторга РФ и по линии министерства 33 млрд рублей.