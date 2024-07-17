ВТБ профинансировал строительство гостиничного комплекса за 4,4 млрд руб. во Владикавказе

ВТБ предоставил ООО "Интурист-Осетия" 4,4 млрд рублей на возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе (Северная Осетия), сообщает пресс-служба ВТБ на Северном Кавказе.

Отель примет первых гостей в начале 2028 года. Средства выделены в рамках государственной программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ. Многофункциональный гостиничный комплекс будет расположен на проспекте Коста на площади более 4,1 га.

"Индустрия гостеприимства на Северном Кавказа сегодня активно развивается, поскольку ежегодно растет туристический поток в регионе, да и сами путешественники предъявляют все более высокие требования к сервису в гостиницах, кафе, транспорте. Сегодня мы, как банк, участвуем в нескольких крупных туристических проектах на Ставрополье, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. Появление нового гостиничного комплекса во Владикавказе выводит качество отдыха в республике на новый уровень", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в СКФО - вице-президента Александра Дыренко.

Гостиница будет состоять из четырех корпусов от двух до девяти этажей, объединенных в единый комплекс. На его территории будет работать концертный зал на 2500 мест, подземный паркинг, кафе, рестораны, СПА-зоны. Общая площадь помещений превысит 55 тыс. квадратных метров, из них почти половину займут номера для проживания.

Как сообщил генеральный директор ООО "Интурист-Осетия" Вадим Бердиев, сейчас в Северной Осетии нет ни одной пятизвездочной гостиницы. В будущем комплексе смогут одновременно проживать и поправлять здоровье более 500 человек. При среднем размещении на 10 дней каждый год здесь будут отдыхать более 18 тыс. жителей и гостей республики.

В результате реализации проекта будет создано не менее 475 дополнительных рабочих мест.