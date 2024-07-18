А где медь?

По данным агентства Bloomberg, китайский многопрофильный конгломерат Wuchan Zhongda Group в конце прошлого года заказал у российской «Региональной металлургической компании» большую партию рафинированной меди, за которую заплатил 20 млн долларов. Спустя полгода медь вместо Китая оказалась в Турции, а при детальном рассмотрении выяснилось, что это вовсе и не медь, а дешевый гранит.

Wuchan Zhongda Group в ходе расследования инцидента направил своих сотрудников в Россию искать следы пропавшей меди. И тут их ждал очередной сюрприз – указанный в документах плавильный завод на деле оказался пустырем.

К слову, в России зарегистрированы несколько компаний под названием «Региональная металлургическая компания», но какая именно провернула мошенническую схему, Bloomberg не уточняет.

Это далеко не первое мошенничество на рынке по торговле металлами. Покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель используют в качестве подтверждающих физическое наличие товара документов складские квитанции. Они маркируются «голограммами и секретными кодами» и являются основой банковских кредитов, обеспеченных в качестве залога металлом. Однако недобросовестные продавцы научились подделывать квитанции, присваивая себе миллионы долларов.

Пожалуй, на сто процентов защитить себя от подобного рода мошенников можно только одним способом – заказывать продукцию напрямую у производителя, где есть собственное медеплавильное производство. Которое существует не только на бумаге, но и в реальности.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в любой момент готов предоставить доказательства, что его медеплавильный цех работает в круглосуточном режиме, выпуская чистую медь марки М0: сертификаты, протоколы испытаний, документы на оборудование, видео и фото материалы многоступенчатого этапа плавки и электролиза меди, которые можно найти в официальных каналах Завода и в СМИ, и даже устроить экскурсию на Завод.