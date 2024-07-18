Дочерняя компания «Росэнергоатома» и правительство Московской области подписали соглашение о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

18 июл. 2024, 17:45:26
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Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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ООО «АтомЭнерго» планирует установить в регионе в ближайший год порядка 40 станций мощностью 150 кВт.

Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в борьбе с углеродным следом и «озеленении» экономики страны. ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания Концерна «Росэнергоатом» Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является взаимодействие сторон, направленное на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Московской области.

«В Московской области ООО «АтомЭнерго» планирует установить порядка 40 станций мощностью 150 кВт. Новые станции, выполненные в едином дизайне, позволят поддержать единый архитектурный облик городов региона и создадут дополнительный комфорт для владельцев электромобилей», - отметил генеральный директор АтомЭнерго Валерий Маркелов.

В соответствии с поручением губернатора региона Андрея Воробьева, Московская область продолжает создание комфортных условий для пользования электромобилями и гибридными автомобилями. По сообщениям пресс-службы Министерства энергетики региона со ссылкой на постановление правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», зарядная инфраструктура для электромобилей может появиться в каждом подмосковном дворе.

«Для нас является приоритетом развитие зелёной энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья. Сегодня в регионе работает 493 ЭЗС, из них 202 - быстрых, мощностью 150 кВт, и 291 - медленных, мощностью до 22 кВт*. Установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

По информации регионального Министерства энергетики, в текущем году инвесторы планируют установить не менее 125 ЭЗС мощностью 150 кВт, в 2025 году - увеличить сеть электрозарядных станций Московской области еще на 150 ЭЗС, а к концу 2025 года общее количество ЭЗС в регионе приблизится к 829 единицам.

Напомним, что в настоящее время «Росэнергоатом» в лице ООО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. В настоящее время сеть зарядных станций «АтомЭнерго» включает в себя 93 быстрых ЭЗС на территории г. Москвы, Калининградской, Калужской и Ленинградской областей. В 2024 году планируется развитие сети ЭЗС в 12 регионах РФ, а к 2030 году планируется охватить не менее 25% рынка зарядной инфраструктуры страны.

Благодаря реализации современных проектов укрепляется технологический суверенитет страны. Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в повышении доступности электрозарядной инфраструктуры как в городах присутствия Росатома, так и в стране в целом, обеспечивая существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации.

АО «Концерн «Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Он является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС в составе 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день - около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года.

ООО «АтомЭнерго» - дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентский сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры.

* «Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет 60-200 кВт и выше. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут. «Медленные» станции переменного тока мощностью от 22 кВт заряжают автомобиль в течение 4-8 часов.

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