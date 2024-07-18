Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили сотрудничество

В Стамбуле состоялась рабочая встреча между генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили статус реализации крупнейшего на сегодня совместного российско-турецкого проекта – АЭС «Аккую», а также возможные перспективы расширения сотрудничества.

«Касательно АЭС “Аккую” и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить «первое атомное электричество» в энергосистему Турции как можно скорее», – отметил по итогам встречи генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы обсудили текущий статус работ на площадке АЭС “Аккую” и дорожную карту по вводу в эксплуатацию первого энергоблока станции. Мы интенсивно работаем над тем, чтобы как можно скорее ввести первый энергоблок в эксплуатацию. Одновременно продолжается строительство трех других энергоблоков. Когда все энергоблоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию, станция будет обеспечивать 10 процентов потребности Турции в электроэнергии», – подчеркнул министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Также на встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией «Росатом» проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике АЭС «Синоп». Возможные проектные решения «Росатома» будут основаны на пожеланиях турецкой стороны усилить эффект от проекта для турецкой экономики.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.