Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

В 2024 году исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек. Накануне юбилея аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» при поддержке «Ростелекома», Tele2 и Минцифры России провело исследование о практических социально-экономических эффектах реализации проекта УЦН и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке.

Первый этап проекта УЦН (2014-2021 годы) — это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Первая такая точка появилась 17 февраля 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. Ежегодно «Ростелеком» вводил тысячи точек доступа по технологии Wi-Fi по всей стране. Всего на первом этапе было охвачено без малого 14 тыс. сел и деревень. Построено свыше 122 тысяч новых волоконно-оптических линий связи — это три экватора планеты Земля. Одновременно со строительством ВОЛС и точек Wi-Fi решались другие важные задачи: высокоскоростной интернет получали социально значимые объекты, включая школы и медицинские учреждения.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Во-первых, по решению Минцифры был расширен состав населенных пунктов-участников проекта —в него включены села и деревни, в которых проживает от 100 до 500 человек. Во-вторых, было решено строить на селе базовые станции (БС) мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Первая базовая станция вышла в эфир 19 марта 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

По проекту УЦН 2.0 к настоящему времени введена в эксплуатацию уже 4 841 базовая станция, построено свыше 17 тысяч километров ВОЛС. А с 2024 года «Ростелеком» и технологический партнер проекта Tele2 приступят к установке базовых станций GSM/LTE российского производства от компании «Булат». В исключительных случаях, когда прокладка наземных линий связи нецелесообразна по техническим и экономическим условиям, для подключения БС используются спутниковые технологии от компании «РТКОММ».

О масштабе проекта УЦН 2.0 говорят такие цифры: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 километров, а между северной и южной — 3 569 километров.

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