КЭАЗ получил знак «Российская промышленная продукция»

КЭАЗ уже долгое время входит в перечень производителей российской промышленной продукции* и активно развивает стратегическое направление, нацеленное на локализацию производственных процессов.

Сегодня мы делимся еще одним достижением – наша компания получила знак «Российская промышленная продукция». Он выдается предприятиям, чьи изделия производятся на территории РФ.

Теперь вы можете ознакомиться со списком такой продукции, просто отсканировав QR-код:

КЭАЗ высокими темпами увеличивает количество линеек и номенклатуры, тесно работает с Минпромторгом по программе поддержки работ, связанных с выпуском новых изделий и участвует в региональных программах поддержки промышленных предприятий.

*Согласно заключению Минпромторга на 2021 год о подтверждении производства электротехнического оборудования на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719.