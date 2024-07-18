Саратовский филиал «Россети Волга» предоставил электрическую мощность для электроснабжения противотуберкулезного диспансера

В Саратове начал работу областной противотуберкулезный диспансер. Электрическую мощность для него предоставил филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». С этой целью энергетики реконструировали ячейку распределительного устройства на подстанции и построили от нее кабельную линию электропередачи. По ней электроэнергия поступает на распределительный пункт территориальной сетевой организации.

Реконструкция ячейки выполнена на подстанции 110/10 кВ «Елшанка-2». Специалисты электросетевой компании установили новые трансформаторы тока 10 кВ, вакуумный выкатной элемент ячейки, микропроцессорную систему релейной защиты и автоматики. К ячейке подключена построенная кабельная линия 10 кВ протяженностью более 4,1 км.

Областной клинический противотуберкулезный диспансер расположен в поселке Елшанка города Саратова. Он рассчитан на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену.

«Саратовские распределительные сети» в приоритетном порядке присоединяют к электрическим сетям объекты здравоохранения. В текущем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» энергетики обеспечили электроснабжение порядка 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.