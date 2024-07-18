В Минэнерго состоялось заседание Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в сфере электроэнергетики и ВИЭ

Андрей Максимов и заместитель руководителя Департамента по развитию электроэнергетики Государственного энергетического управления КНР Лю Минъян обсудили перспективы сотрудничества России и Китая в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Ключевой темой встречи стала подготовка к предстоящей Российско-Китайской Межправительственной комиссии, которая пройдёт 23 июля 2024 года в Москве.

Стороны обсудили перспективы торговли электроэнергией между Россией и Китаем, в том числе вопросы поставки электроэнергии из РФ в Китай и возможности их увеличения с учётом роста потребления в ДФО.

В рамках трека ВИЭ участники заседания рассмотрели вопросы взаимной интеграции и признания систем сертификации происхождения электрической энергии («зелёные сертификаты»).