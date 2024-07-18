В Нижегородской области на трассе Р-177 «Поветлужье» обновили 40 км дорожного покрытия

Речь об участке ремонта с 146-го по 187-й км в Воскресенском районе, который завершится в полном объеме осенью этого года. На текущий момент работы выполнены на 80%.

Масштабное приведение его к нормативам стартовало в 2023 году. На первом этапе в прошлом сезоне было отремонтировано 10 км дорожного покрытия на обходе районного центра до села Богородское (с 146-го по 156-й км).

В настоящее время дорожники со значительным опережением графика выполнили замену покрытия на участке с 156-го по 187-й км от Богородского до границы с Республикой Марий Эл. Они отфрезеровали старое изношенное покрытие, устранили отдельные отрезки с пучинами и укрепили дорожное основание. В местах наиболее сильных повреждений земляное полотно восстановили методом холодной регенерации с добавлением скелетного материала из щебня и комплексного вяжущего – цемента и полимерного битума. Такая технология на этой дороге применяется впервые. Она позволяет существенно увеличить ресурс прочности основания.

Непосредственно дорожное покрытие выполнено из двух слоев – выравнивающего, а также верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Сейчас специалисты сосредоточены на обновлении инфраструктуры дороги: приводят в порядок систему водоотведения и ремонтируют водопропускные трубы, устанавливают знаки и сигнальные столбики, обустраивают переходы и остановки с подходами к ним. Также по просьбе местных жителей и администрации муниципального округа дополнительно будет обустроено 1 600 м пешеходных дорожек вдоль трассы в Калинихе.

На завершающем этапе на всем протяжении обновленного участка нанесут новую разметку из термопластика.

Автомобильная дорога Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола проходит по популярному туристическому маршруту вдоль живописных мест у реки Ветлуги. Осенью 2020 года она перешла в федеральную собственность. Серьезных ремонтных работ здесь не было с момента ее строительства: на отдельных отрезках практически отсутствовало дорожное покрытие, а основание было ослаблено и деформировано.