В ОЭЗ «Кашира» создадут еще более 300 новых рабочих мест

В особой экономической зоне «Кашира» приступили к фазе активного строительства современного завода крупнопанельного домостроения, где будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Проект реализуется компанией ПРЕФАБРИКА АГ – резидентом подмосковной ОЭЗ, сообщают в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На подмосковном предприятии создадут более 300 новых рабочих мест. Производственная мощность будущего завода – около 240 тыс. кв.м в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2025 года», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый промышленный комплекс возводится на участке 8,4 га, площадь главного корпуса составит около 20 тыс. кв.м. Проект предполагает строительство административных, технических и складских помещений общей площадью более 4 тыс. кв.м. Логистическое плечо – 300 км.