В проекты под управлением и при участии Кавказ.РФ планируется привлечь более 20 млрд рублей инвестиций

В рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном прошли подписания соглашений о развитии проектов, инициированных институтом развития.

Достигнута договоренность о строительстве к 2028 году на территории Каспийского прибрежного кластера первого пятизвездочного отеля на 220 мест, резидент вложит в развитие особой экономической зоны почти 5 млрд рублей.

С резидентом ОЭЗ «Эльбрус» - компанией «Чудо Азау» - заключил соглашение о финансировании проекта ДОМ.РФ. Компания построит на Эльбрусе пятизвездочный гостиничный комплекс на 650 мест, который будет включать в себя современные коттеджи, гостевые дома, апартаменты, а также спорткомплекс и спа-салон. Объем финансирования составит 14,7 млрд рублей.

Проект развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории СКФО при участии института развития позволит привлечь порядка 650 млн рублей. Первые самые высокогорные в стране станции уже действуют на курорте «Эльбрус». А на полях Кавказского инвестиционного форума дан старт работы самой мощной в России, установленной во Владикавказе, и подписан документ о дальнейшем развитии сети электрозаправок в Северной Осетии.

Кроме этого, Кавказ.РФ подписал стратегическое соглашение с ДОМ.РФ. Стороны вместе займутся усовершенствованием механизмов привлечения и сопровождения инвесторов по проектам сохранения и реконструкции объектов культурного наследия, санаторно-курортных комплексов, а также в жилищном строительстве на территории Северо-Кавказского федерального округа. Инвестиционный потенциал данной работы оценивается более чем в 60 млрд рублей.

С Автономной некоммерческой организацией «Форум «Спортивная держава» институт развития усилит работу по развитию спортивного движения на курортах Северного Кавказа. К примеру, на самой высокогорной спортивной базе - Эльбрусе планируется развивать специальную инфраструктуру для круглогодичной подготовки спортсменов-сборников.

В дни работы КИФ его титульный партнер Кавказ.РФ инициировал диалог между крупными инвесторами, технологичными стартапами, государством и институтами развития. Большая часть дискуссий касалась привлечения инвестиций в регион и развития сферы гостеприимства.

Отдельные сессии посвятили точкам роста экономики СКФО — транспортному коридору «Север-Юг», выходу на международные рынки, технологичному агропрому и переработке, подготовке кадров, вовлечению молодежи, развитию спортивной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса, цифровизации.

«Очень активная и насыщенная выдалась повестка. Свои сессии, помимо Минэкономразвития и нашей компании, на площадках организовали Сбербанк, ПСБ, Дом.РФ, РЖД, ведущие вузы страны и все ключевые министерства. Организаторы поделились, что в какой-то момент перестали принимать заявки от партнеров форума по новым сессиям - их количество кратно превышало выделенное время, несмотря на две масштабные площадки, которые подготовила Чеченская Республика. Подведение итогов еще впереди, но в дни проведения форум буквально «вынес» Северный Кавказ в федеральную информационную повестку, запустив не только инвестиционные процессы, но и деловую активность. А это уже хороший знак», - прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Кавказский инвестиционный форум прошел в Грозном с 15 по 17 июля. За три дня его работы состоялось порядка 60 панельных дискуссий и сессий по актуальным темам развития Северного Кавказа и Юга России.

Кавказ.РФ – единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для «открытого» бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат. В Правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.