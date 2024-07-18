Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, работу энергетического комплекса на территории республики, включая планы развития энергетической инфраструктуры для покрытия дефицитов, а также способы повышения надёжности её электросетей.

В Бурятии ведётся работа по переводу частных домовладений на электричество с печного или угольного отопления, а также строятся новые ТЭЦ и котельные, которые заменят устаревающие мощности и позволят удовлетворить растущий спрос населения и промышленности на энергию.