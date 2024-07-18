Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым
18 июл. 2024, 13:45:08
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, работу энергетического комплекса на территории республики, включая планы развития энергетической инфраструктуры для покрытия дефицитов, а также способы повышения надёжности её электросетей.
В Бурятии ведётся работа по переводу частных домовладений на электричество с печного или угольного отопления, а также строятся новые ТЭЦ и котельные, которые заменят устаревающие мощности и позволят удовлетворить растущий спрос населения и промышленности на энергию.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили сотрудничество
18 июл. 2024, 17:00:13
В Стамбуле состоялась рабочая встреча между генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили статус реализации крупнейшего на сегодня совместного российско-турецкого проекта – АЭС «Аккую», а также возможные перспективы расширения сотрудничества. «К...
В Якутии обсудили безопасность объектов ТЭК и бесперебойное снабжение региона энергоресурсами
18 июл. 2024, 14:15:13
Минэнерго России провело в Правительстве Республики Саха-Якутия рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с учётом актуальных вызовов и угроз. Участие в совещании приняли представители региональных органов исполнительной власти, силовых ведомств, органов военного управления и организаций ТЭК, осуществляющих деятельность на территории р...
В Минэнерго состоялось заседание Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в сфере электроэнергетики и ВИЭ
18 июл. 2024, 13:15:08
Андрей Максимов и заместитель руководителя Департамента по развитию электроэнергетики Государственного энергетического управления КНР Лю Минъян обсудили перспективы сотрудничества России и Китая в сфере электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Ключевой темой встречи стала подготовка к предстоящей Российско-Китайской Межправительственной комиссии, которая пройдёт 23 июля 2024...
«Россети» за пять лет обеспечили мощностью почти 100 тыс. новых потребителей на Северном Кавказе
17 июл. 2024, 14:00:42
Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступил на сессии «Энергетическая инфраструктура как основа развития юга России», которая прошла при поддержке компании на Кавказском инвестиционном форуме. Он рассказал о ключевых проектах и задачах сетевого комплекса. В дискуссии участвовали заместитель М...
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Юга России обсудили на Кавказском инвестиционном форуме
17 июл. 2024, 11:15:11
16 июля заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко стал участником Кавказского инвестиционного форума, где выступил с докладом о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Юга России. На повестке трехдневного мероприятия большой спектр вопросов – от модернизации агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей до развития кадрового резе...
Марат Хуснуллин провёл совещание по развитию Севастополя
15 июл. 2024, 13:30:28
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Севастополь, где провёл совещание по социально-экономическому развитию города с участием губернатора Михаила Развожаева и представителей федеральных ведомств. Участники подвели итоги работы в первом полугодии и обсудили дальнейшие планы. «По итогам шести месяцев 2024 ...
Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации
12 июл. 2024, 17:30:02
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ООО «Газпром межрегионгаз», Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, а также властей регионов – очно и в режиме видеоконференции. По информации Минэнерго, с ...
Энергетики «Россети Волга» встретились с представителями Казанского энергетического университета
12 июл. 2024, 13:15:19
ПАО «Россети Волга» продолжает взаимодействие с учебными заведениями в области инновационного развития электросетевого комплекса. В исполнительном аппарате компании состоялась рабочая встреча специалистов технического блока «Россети Волга» с представителями Казанского государственного энергетического университета. Это учебное заведение входит в консорциум энергетических...
В Минтрансе прошла встреча Романа Старовойта c губернатором Пермского края
12 июл. 2024, 10:14:51
Вопросы развития транспортной отрасли Пермского края обсудили сегодня Министр транспорта Роман Старовойт и глава региона Дмитрий Махонин. Роман Старовойт подчеркнул, что Пермский край занимает 1-е место на Урале по обеспеченности водными ресурсами. Широко развитая гидрологическая сеть представлена всеми типами внутренних водных объектов. «Транспортный комплекс Пермского края динамич...
Минэнерго провело заседание межведомственного штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан
12 июл. 2024, 09:30:11
Минэнерго провело заседание межведомственного штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан. В рамках рабочего совещания рассмотрены вопросы текущего прохождения периода высоких температур наружного воздуха, реализации комплексного плана по повышению надёжности и стабилизации ситуации в электросетевом комплексе, а также шаги, необходимые для выполнения сформирова...
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Сахалинской области
11 июл. 2024, 18:00:19
В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области. «Сахалин – это одна из красивейших территорий Российской Федерации. Во многом благодаря усилиям руководства Сахалинской области становится б...
На «Иннопроме-2024» обсудили перспективы развития аддитивных технологий в России
11 июл. 2024, 15:30:26
В рамках деловой программы на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге состоялась конференция «Перспективы внедрения аддитивных технологий в России на базе отраслевых лидеров», организованная Ассоциацией развития аддитивных технологий (АРАТ). Лидеры внедрения и продвижения аддитивных технологий в России встретились для обсуждения и эффективного решения общих вопросов, среди которых персп...
В Москве обсудили развитие транспортного комплекса Чукотки
11 июл. 2024, 15:00:16
Сегодня в Минтрансе России состоялась рабочая встреча Министра транспорта Романа Старовойта с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Основной темой повестки встречи стал вопрос модернизации авиационной отрасли в регионе. Как подчеркнул Роман Старовойт, надежное транспортное сообщение является одним из приоритетов Чукотки, в силу труднодоступности и географических осо...
«Россети Центр» и «Росатом» обсудили лучшие практики применения отечественных IT технологий
11 июл. 2024, 11:45:18
Во встрече приняли участие глава «Россети Центр» Игорь Маковский, директор департамента информационных технологий Госкорпорации «РОСАТОМ» Евгений Абакумов и генеральный директор «Атомдата-Интеграция» Николай Мухин. Участники обсудили новые технологии и принципы внедрения отечественных продуктов в крупных госкорпорациях. Отдельное внимание было уделено собс...
На ИННОПРОМ состоялась рабочая встреча ПО «ФОРЭНЕРГО» И ЮУРГУ
11 июл. 2024, 10:30:00
На ИННОПРОМ состоялась рабочая встреча ПО «ФОРЭНЕРГО» И ЮУРГУ. ЮУРГУ презентовал систему определения дефектов стеклянных деталей. Сотрудничество вуза с холдингом началось три года назад. И сегодня оно развивается во множестве направлений. Система определения дефектов стеклянных изоляторов - один из совместных проектов Южно-Уральского Государственного Университета и ПО &laqu...
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Развитие Архангельского транспортного узла обсудили начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов и первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев
10 июл. 2024, 18:00:00
10 июля в Ярославле прошла рабочая встреча начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова и первого заместителя губернатора Архангельской области Алексея Алсуфьева. Региональные власти и железнодорожники обсудили сотрудничество в развитии транспортной системы Поморья в связи с перспективами увеличения грузопотока. Северная железная дорога на территории региона уже реализует программу ра...
Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам развития Краснодарского края
10 июл. 2024, 17:45:00
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Краснодарского края с участием губернатора Вениамина Кондратьева, представителей федеральных ведомств. «Краснодарский край – важный экономический, культурный, туристический и промышленный центр с большими возможностями для роста. По...
Игорь Маковский провел рабочую встречу с профильными руководителями Тульской области
10 июл. 2024, 15:00:08
На площадке «Россети Центр» состоялось рабочее совещание по реализации проекта строительства центра питания 110 кВ в микрорайоне «Новая Тула», договоренность о котором была достигнута на прошлой неделе между Губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и Генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским. Во встрече приняли участие заместитель председ...
В Минэнерго России состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
10 июл. 2024, 09:00:00
В Минэнерго России состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов, готовности сил и средств субъектов электроэнергетики к ликвидации нарушений электроснабжения потребителей. Ключевое внимание участники Штаба уделили прохождению периода максимумов нагрузки на энергосис...
КРДВ обсудила в РАНХиГС модернизацию неэффективной генерации в удалённых и изолированных районах Крайнего Севера
08 июл. 2024, 13:00:11
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Президентской Академии) прошло заседание круглого стола на тему «Модернизация неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Крайнего Севера: проблемы и решения». Организаторами выступили Институт государственной службы и управления Президе...