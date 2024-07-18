Директор Восточных электрических сетей и глава Богучанского района проверили ход работ на подстанции 110 кВ «Карабула»

18 июл. 2024, 14:00:13
460
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Россети Сибирь
Авторы и источники / Правообладателям

Ремонтная кампания в зоне обслуживания филиала «Россети Сибирь – «Красноярскэнерго» в самом разгаре. Практически в каждом районе Красноярского края идут работы по обновлению сетей, замене опор, расчистке просек.

Во время рабочей поездки в Богучанский и Кежемский районы директор производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» провел ряд выездных встреч на территории. Вместе с главой Богучанского района Алексеем Медведевым выехал на подстанцию 110 кВ «Карабула», где в феврале прошлого года произошло технологическое нарушение, в результате которого два поселка – Карабула и Таежный – остались без электроснабжения.

«Обсудили мероприятия, которые были запланированы после расследования данного технологического нарушения на подстанции, какие работы там ведутся и сроки их окончания», – рассказал директор ПО Восточные электрические сети Андрей Айзятов.

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду запланированы работы на сетях в отдаленных населенных пунктах: ремонт линий электропередачи и расчистка просек в поселках Новохайский и Такучет, а также ремонт оборудования на подстанциях 110, 35 кВ, расположенных на территории Богучанского района.

«Зимы у нас суровые, поэтому люди острее воспринимают внеплановые отключения электроэнергии. Необходимо подобные ситуации свести к минимуму. Обращаюсь ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой быть социально-ответственными, чтобы люди владели информацией о плановых отключениях и чувствовали нашу заботу», - обратил внимание глава Богучанского района Алексей Медведев.

Всего по восточной группе районов на ремонт электрических сетей филиалом «Красноярскэнерго» направлено 98 млн рублей. Все работы будут выполнены до наступления зимы.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью многоквартирные дома в Подольске
18 июл. 2024, 16:45:14
«Россети Московский регион» обеспечили необходимой мощностью два многоквартирных жилых дома в г. Подольске на улицах Народная и Серпуховская, достраиваемых по государственной программе восстановления прав граждан – участников долевого строительства. Суммарная величина выданной компанией «Россети Московский регион» мощности превысила 1 МВт. Жилые многоэтажные дома н...
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» отремонтировали 136 трансформаторных подстанций
18 июл. 2024, 16:30:15
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» в первом полугодии 2024 г. энергетики выполнили капитальный ремонт 136 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ, что составляет 79% от плановых показателей годовой ремонтной программы. Объекты обеспечивают электроэнергией населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовген...
«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью СНТ на востоке Подмосковья
18 июл. 2024, 15:00:22
«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью СНТ «Горьковец» в д. Цибино городского округа Воскресенск. Для выдачи садоводам 249 кВт мощности специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» смонтировали в районе д. Петровское от воздушной линии «Бронницы-тяговая – Степановская» пункт трансформации (ПТ) 35/10 кВ...
Саратовский филиал «Россети Волга» предоставил электрическую мощность для электроснабжения противотуберкулезного диспансера
18 июл. 2024, 14:45:13
В Саратове начал работу областной противотуберкулезный диспансер. Электрическую мощность для него предоставил филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети». С этой целью энергетики реконструировали ячейку распределительного устройства на подстанции и построили от нее кабельную линию электропередачи. По ней электроэнергия поступает на распределитель...
В Подмосковье продолжают капитально ремонтировать электрообъекты
18 июл. 2024, 12:30:07
Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по капитальному ремонту электрообъектов региона. Цель мероприятий – значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. По словам Вице-губернатора Московской области – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, работы по капитальному ремонту проводятся энер...
«Россети» построили новый энерготранзит в Сибири для выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС и электроснабжения Восточного полигона
18 июл. 2024, 12:15:31
В Иркутской области завершилось строительство линии электропередачи 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3» протяженностью 295 км. «Россети» реализовали этот проект в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог, он входит в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Стоимость работ составила 28,6 млрд рублей...
Подмосковные энергетики обеспечили передачу более 8,2 млрд кВт/ч
18 июл. 2024, 11:14:34
С начала 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» составил более  8,2 млрд кВт/ч, что означает увеличение на 495,1 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Увеличение объема передачи электроэнергии связано с принятием компанией новых сетей, в том числе на территории Одинцовского и Красногорского городск...
«Россети Сибирь» строят подстанцию для курорта «Манжерок» в Горном Алтае
18 июл. 2024, 11:00:14
Подстанция 110 киловольт (кВ) «Озерная» ПАО «Россети Сибирь» будет обеспечивать электроэнергией современный и крупный туристический объект – всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай.    Строительную площадку будущего энергообъекта посетил генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.    «Туриз...
Энергетики отремонтировали 83 линии электропередачи в ЯНАО
18 июл. 2024, 10:00:26
«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги реализации производственной программы в ЯНАО. Работы ведутся с опережением графика. К середине лета выполнено около 70% запланированных мероприятий – завершен ремонт 83 линий электропередачи. На повышение надежности электроснабжения 14 нефтегазовых месторождений и свыше 500 тысяч жителей региона компания направила свыше 240 млн рублей....
22 мегаватта мощности получили новые потребители «Россети Кубань» в армавирском энергорайоне
18 июл. 2024, 09:45:26
Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года выполнили подключение к электросетевой инфраструктуре и увеличение мощности для 400 потребителей. Для подключения новых потребителей энергетики ввели в эксплуатацию 15 трансформаторных подстанций, построили и реконструировали свыше 11 км линий электропередачи распределительной сети. Суммарная мощность, предоставлен...
«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения сел Барнуковка и Гавриловка Балтайского района
18 июл. 2024, 09:14:47
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ ф. 1001 от подстанции 35 кВ «Барнуковка». В ходе ремонтных работ энергетики заменили 4 опоры, 5 траверс, 309 изоляторов, в 3 пролетах отрегулировали провис провода. А также обновили постоянные обозначения на опорах....
Минэнерго готовит изменения планирования энергопотребления крупных агломераций
17 июл. 2024, 17:45:14
Минэнерго РФ до конца года предложит новые подходы к перспективному планированию энергопотребления и развития крупных агломераций. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Мы уже начали смотреть и будем менять подходы к перспективному планированию потребления развития крупных агломераций", - сказал он. "Я ду...
«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью усадьбу Гребнево на востоке Подмосковья
17 июл. 2024, 16:00:18
Для присоединения мощности в размере 133 кВт, необходимой для развития, специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА, установив трансформатор 160 кВА. Кроме того, энергетики выполнили комплекс строительно-монтажных работ по возведению трех участков лин...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Гатчинского района Ленинградской области
17 июл. 2024, 15:00:00
Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по замене грозозащитного троса на воздушных линиях электропередачи 35 кВ, обеспечивающих электроснабжение пяти населенных пунктов Гатчинского района Ленинградской области. Энергетики заменили свыше четырех километров грозотроса на воздушных линиях 35 кВ «Войсковицкая-1» и «Вырицкая-1», а также установили нескол...
В Оренбурге и Оренбургском районе продолжается подготовка электрических сетей к отопительному сезону
17 июл. 2024, 14:45:17
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» готовят электросетевой комплекс Оренбурга и Оренбургского района к прохождению отопительного сезона. С начала ремонтной кампании энергетики отремонтировали 90 трансформаторных пунктов и около двух километров ЛЭП. До конца июля предстоит выполнить ремонты 14 трансформаторных пунктов и более 2,5 км линий э...
«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию новые участки кабельно-воздушных линий 6 кВ в г.о. Чехов без отключения потребителей
17 июл. 2024, 14:14:42
Энергетики «Россети Московский регион» продолжают реализацию комплексной программы повышения качества и надежности потребителей г.о. Чехов в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. Так, специалисты «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию новые 100-метровые участки двух кабельно-воздушных линий 6 кВ от мобильной модульной подстанции (ММПС) 35 кВ &l...
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения горнолыжного курорта в Северной Осетии
17 июл. 2024, 13:45:22
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» готовят оборудование подстанции 35 кВ «Цей» к предстоящему осенне-зимнему периоду. Энергообъект обеспечивает электроэнергией Цейское ущелье республики – один из популярных центров горно-рекреационного туризма России. От стабильной работы подстанции зависит надежное электроснабжение...
«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения более 4,5 тысяч потребителей г.о. Каширы
17 июл. 2024, 13:15:01
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг. специалисты компании «Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт 46 трансформаторных подстанций мощностью от 16 до 630 кВА в 23 населенных пунктах г.о. Каширы. Ремонтные работы, в том числе покраска оборудования и обновление диспетчерских наименований энергообъектов, проведены в деревнях: Тарасково, Руново, Бараба...
«Россети Кубань» ремонтирует ключевые подстанции Адыгеи
17 июл. 2024, 11:45:14
В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонтуоборудования подстанций 35 кВ «Калининская» и «Дукмасово» в Республике Адыгея. От надежности функционирования энергообъектов зависит электроснабжение потребителей сельских населенных пунктов Майкопского, Гиагинского и Шовгеновского районов с общей численность жителей свыше семи тысяч ч...
«Россети Урал» обеспечили надежное электроснабжение новостроек Межуниверситетского кампуса в Челябинске
17 июл. 2024, 11:30:11
Специалисты челябинского филиала ПАО «Россети Урал» реализуют в Челябинске важный проект по строительству энергоинфраструктуры для Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Один из этапов технологического присоединения кампуса к электросетям компании уже завершен. Для надежного электроснабжения двух новых гостиниц энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала &laqu...