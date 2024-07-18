Директор Восточных электрических сетей и глава Богучанского района проверили ход работ на подстанции 110 кВ «Карабула»

Ремонтная кампания в зоне обслуживания филиала «Россети Сибирь – «Красноярскэнерго» в самом разгаре. Практически в каждом районе Красноярского края идут работы по обновлению сетей, замене опор, расчистке просек.



Во время рабочей поездки в Богучанский и Кежемский районы директор производственного отделения «Восточные электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» провел ряд выездных встреч на территории. Вместе с главой Богучанского района Алексеем Медведевым выехал на подстанцию 110 кВ «Карабула», где в феврале прошлого года произошло технологическое нарушение, в результате которого два поселка – Карабула и Таежный – остались без электроснабжения.

«Обсудили мероприятия, которые были запланированы после расследования данного технологического нарушения на подстанции, какие работы там ведутся и сроки их окончания», – рассказал директор ПО Восточные электрические сети Андрей Айзятов.

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду запланированы работы на сетях в отдаленных населенных пунктах: ремонт линий электропередачи и расчистка просек в поселках Новохайский и Такучет, а также ремонт оборудования на подстанциях 110, 35 кВ, расположенных на территории Богучанского района.

«Зимы у нас суровые, поэтому люди острее воспринимают внеплановые отключения электроэнергии. Необходимо подобные ситуации свести к минимуму. Обращаюсь ко всем ресурсоснабжающим организациям с просьбой быть социально-ответственными, чтобы люди владели информацией о плановых отключениях и чувствовали нашу заботу», - обратил внимание глава Богучанского района Алексей Медведев.

Всего по восточной группе районов на ремонт электрических сетей филиалом «Красноярскэнерго» направлено 98 млн рублей. Все работы будут выполнены до наступления зимы.