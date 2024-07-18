Сбербанк выделил 2,2 млрд руб. холдингу «Сибинтел» на строительство жилого дома в Тюмени

Сбербанк предоставил 2,2 млрд рублей холдингу "Сибинтел" на строительство жилого дома в Тюмени, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Финансирование предоставлено сроком на три года. Новый дом в жилом квартале "Машаров" планируется сдать в первом квартале 2027 года. Проект разработало итальянское архитектурное бюро.

Реализация всего проекта рассчитана на срок до 2028 года. Первый дом по проекту уже сдан. В "Машарове" будет проживать порядка 2,6 тыс. семей.

В состав тюменского холдинга "Сибинтел" входят строительные, логистические и торговые компании, термальный курорт "ЛетоЛето", мебельная фабрика, ряд предприятий АПК, в том числе, птицефабрика "Пышминская".