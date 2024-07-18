В Адыгейском филиале «Россети Кубань» отремонтировали 136 трансформаторных подстанций

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» в первом полугодии 2024 г. энергетики выполнили капитальный ремонт 136 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ, что составляет 79% от плановых показателей годовой ремонтной программы. Объекты обеспечивают электроэнергией населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов и пригорода Майкопа Республики Адыгея.

Специалисты отремонтировали подстанционное оборудование, а также замену отработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих. По завершению техническихмероприятий энергетики «Россети Кубань» выполнили благоустройство прилегающих территорий энергообъектов, обновили диспетчерские наименования.

Проведение технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса направлено на обеспечение надежного функционирования сетей и стабильной подачи электричества потребителям.

В зоне эксплуатационной ответственности Адыгейских электрических сетей находятся 2 312 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6–10(35)/0,4 кВ совокупной мощностью свыше 387 МВА.