За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба

За 6 месяцев 2024 года Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия.

На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее помощью диспетчерский персонал может через компьютер управлять стрелками и светофорами, следить за работой оборудования, выявлять предотказные состояния.

Система проводит самодиагностику устройств, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования. Российское оборудование адаптировано к суровому климату, надежно работает при экстремально низких температурах. Для автоматики предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, которая исключает возможность сбоев при ударах молнии и переключениях в электросетях.

Цифровизация повышает эффективность и безопасность перевозок, обеспечивает рост пропускной способности магистралей.

Работы - часть второго этапа развития инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба).