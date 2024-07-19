Благодаря нацпроекту интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях

2 часа назад
197
Время чтения ≈ 19 минут
Источник:
Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям

В российских регионах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. Сегодня эти мероприятия реализуются в 56 субъектах страны и 62 городских агломерациях в их составе.

«Число городских агломераций, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, растет. Если в прошлом году их было 57 в 51 субъекте страны, то в этом уже 62 в 56 регионах. Кроме того, 18 городских агломераций достигли первого из шести уровней зрелости ИТС, из них Красноярская и Тюменская ― второго», ― сообщил Министр транспорта Роман Старовойт.

Он также напомнил, что «умные» системы внедряются в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек начиная с 2020 года.

«Создание интеллектуальной транспортной системы позволит оптимизировать движение общественного транспорта, благодаря чему повысится средняя скорость движения автомобилей, увеличится пропускная способность городских магистралей, уменьшится количество заторов. И, конечно же, повышается безопасность всех участников дорожного движения. В этом году впервые в рамках нацпроекта ИТС начали внедрять в Республике Северная Осетия – Алания, Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, а также в Севастополе», — отметил глава Минтранса.

Программа по внедрению «умных» систем реализуется в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который входит в нацпроект. На эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета.

«В 2024 году в целом на развитие интеллектуальных транспортных систем предусмотрено финансирование в размере свыше 3,15 млрд руб. Контрактация на сегодняшний день составляет 82,52 %. При этом 100% кассовое освоение — у Забайкальского, Пермского, Хабаровского краев, Брянской, Воронежской, Иркутской, Курской, Нижегородской областей и Республики Дагестан», — рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в этом году в рамках создания интеллектуальной транспортной системы в столице Алтайского края предусмотрено обновление 12 светофорных объектов. Сейчас работы ведутся на одной из главных магистралей Барнаула — на проспекте Ленина. «Умные» светофоры устанавливают в районе площади Октября и на пересечениях с улицами Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Гоголя, Никитина.

Специалисты уже смонтировали дополнительные опоры, где это было необходимо. Продолжается установка самих светофоров. 

Помимо этого, на пересечении улиц Попова и Трактовой появится комплекс метеомониторинга. Оборудование с установленными в нем датчиками будет осуществлять сбор и передачу данных о метеорологических и дорожных параметрах, таких как температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление, уровень и тип осадков, температура покрытия. Это позволит прогнозировать неблагоприятные явления, а также предотвращать их последствия, контролировать влияние погодных условий на дорожную обстановку и заблаговременно планировать работы, в том числе по содержанию в зимний период. Завершить все работы подрядчик должен до октября 2024 года.

Напомним, в 2020 году Алтайский край стал одним из первых субъектов-участников нацпроекта, получившим федеральные субсидии на мероприятия по внедрению ИТС на территории Барнаульской агломерации. За это время введен в опытную эксплуатацию Центр обработки данных, смонтировано вычислительное и серверное оборудование, в Барнауле начались работы по модернизации светофорных объектов. С учетом 2024 года усовершенствуют 51 из 184 светофоров.

«Система будет «мониторить» транспортные потоки, следить за работой светофорных объектов и перекрестков, фиксировать нарушения ПДД, информировать водителей о пробках, дорожных работах, ДТП и других инцидентах, затрудняющих движение. Запуск всей интеллектуальной системы в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года», — рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Внедрения различных модулей и подсистем помогают собирать доставлять, хранить, анализировать и визуализировать информацию, полученных от комплексов фотовидеофиксации, детекторов транспорта, дорожных контролеров, установленных на улично-дорожной сети. На основании этих данных система будет предлагать решения по оптимизации управления транспортными потоками.

В столице Бурятии Улан-Удэ ведутся работы по установке станции метеомониторинга на улице Бабушкина. Она позволит получать данные о метеорологической обстановке, а также параметрах окружающей среды. Часть информации будет поступать в режиме реального времени. Планируется, что пуско-наладочные работы завершатся до конца лета.

«От погодных условий, например, в дождь или гололед зависит безопасность дорожного движения. Поэтому внедрение системы метеомониторинга позволит оперативно менять режимы работы светофорных объектов. В прошлые годы в рамках проекта на светофорах уже установлены контроллеры для управления режимами регулирования, подключены датчики мониторинга транспортных потоков и установлены обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Улан-Удэнской городской агломерации внедрение интеллектуальной транспортной системы ведется с 2021 года. За это время на улицах республиканского центра установлены 77 «умных» светофоров, 133 обзорные камеры и 209 транспортных детекторов по подсчету и анализу транспортных потоков. Работает Центр обработки данных (ЦОД), который стал единой платформой управления городским дорожным движением.

«Было время, когда для смены сигнала светофора в столице Бурятии необходим был ключ, для этого специалисты непосредственно выезжали на участок. Сегодня координация системы работает с места — в Центре управления. Более того, сегодня параметры транспортного потока анализируются в режиме времени на основании чего и распределяются, так скажем, более качественнее. Отмечу, работа по внедрению ИТС продолжается. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модулей управления дорожными работами, содержания, монтаж станций метеомониторинга и т.д.», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге.

В Уфимской городской агломерации продолжают устанавливать «умные» светофоры. Специалисты модернизируют 39 объектов на оживленных перекрестках улиц Зорге, Вологодской, Сочинской, Софьи Перовской, Комарова, Кувыкина, Лесотехникума, 8 Марта, 50 лет Октября, Комсомольской, Центральной и других. Также на них обустроят 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения. Они помогут светофорам подстраиваться под движение транспорта, анализировать плотность потока и, исходя из этого, в режиме онлайн корректировать длительность работы сигналов светофора.

«На июль 2024 года на улицах города действует 101 светофорный объект. Они установлены на таких оживленных транспортных артериях города как проспект Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской, Комсомольской, Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Имени города Галле и других. Модернизация объектов продолжается на улицах, где проходит большое количество транспортных средств, в том числе общественный транспорт. Поэтому подобные мероприятия на этих дорогах просто необходимы, — отметил председатель Общественного совета при Минтрансе Республики Башкортостан Рустам Баязитов.

Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы, пропускная способность улиц Уфы увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах. Все работы планируется выполнить до конца 2024 года.

«Дежурная служба Ситуационного центра круглосуточно мониторит обстановку на улично-дорожной сети посредством ИТС и при необходимости управляет светофорными объектами вручную. При возникновении нештатных ситуаций на дорогах сотрудники оперативно сообщают об этом в соответствующие службы. Это, в свою очередь, позволяет предотвращать возникновение затруднений на дорогах», — рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
За полгода компании «Нацпроектстроя» цифровизировали движение поездов на 22 объектах БАМа и Транссиба
18 июл. 2024, 16:15:15
За 6 месяцев 2024 года Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой 22 объекта БАМа и Транссиба в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Бурятия.  На станциях и разъездах внедрили новейшую микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С ее помощью диспетчерский персонал может через компьютер управ...
«Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики
18 июл. 2024, 16:00:15
Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на конференции ИТ-служб энергокомпаний в Нижнем Новгороде рассказал о ключевых отраслевых вызовах и сценариях развития Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор компании Андрей Рюмин. В рамках ИЦК реализуются восемь...
На «Иннопроме-2024» «Росатом» представил современные технологии для эффективности производства
15 июл. 2024, 11:30:40
«Росатом» стал одним из самых заметных участников Международного промышленного форума и выставки «Иннопром-2024», который завершился 11 июля в Екатеринбурге. Делегацию на «Иннопроме» возглавил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров. Выступая на сессии «П...
Компания:
РОСАТОМ
Новая нейросеть «Росэлектроники» повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%
11 июл. 2024, 09:45:00
ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) разработал нейросеть для оптических средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которая позволит увеличить дальность их действия на 40%.   Нейросеть предназначена для автоматизации работы оптических средств обнаружения беспилотников, сканирующих небо вокруг охраняемых зон. Технологии к...
Как предотвратить катастрофы до их возникновения: в Московском Политехе молодой ученый представил систему управления безопасностью
10 июл. 2024, 13:30:01
Российский ученый разработал инновационную методологию управления безопасностью, которая может снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах на 20-25%, а тяжесть их последствий - на 30-40%. Исследователь представил свою работу на III Международном научно-практическом семинаре "Цифровизация общества: современное состояние и перспективы", прошедшем в...
Росэнергоатом успешно импортозаместил централизованную систему планирования режимов работы АЭС
08 июл. 2024, 12:00:11
Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил перевод «Централизованной системы планирования режимов работы АЭС» на импортозамещенное программное обеспечение. Система введена в промышленную эксплуатацию на 9 АЭС России и в Центральном аппарате Концерна Росэнергоатом. Проект по импортозамещению данной сис...
CIM – важнейший элемент цифровой трансформации электроэнергетики
05 июл. 2024, 09:30:00
В Москве на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов рассказал о переходе на использование открытых стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM) как важнейшем технологическом тренде...
ММК за три года инвестировал в цифровые решения 2,9 млрд рублей
02 июл. 2024, 16:30:14
Об этом сообщил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин в рамках прошедшей на базе Магнитогорского металлургического комбината юбилейной конференции «RPA Connect: Магия притяжения», посвященной практике программной роботизации и цифровизации бизнеса. За последние три года ММК инвестировал в цифровизацию 2,9 млрд рублей, получив только за это время экономический эфф...
В Хабаровском крае компании «Нацпроектстроя» модернизировали три участка БАМа
02 июл. 2024, 13:30:00
В Хабаровском крае на перегонах БАМа Амган – Шугара – Туюн и Силинка – Комсомольск-на-Амуре открылось двухпутное движение поездов. Модернизацию участков выполнил Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы (до 7100 тонн).  Строители «Бамстроймеханизации» подготовили 19 км земляного полотна под уклад...
Беспилотный трамвай в Москве совсем скоро начнет перевозить пассажиров
24 июн. 2024, 12:30:16
Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров уже в этом году. Его запустят после того, как решение поддержит Правительство России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — На сегодняшний день наш беспилотный трамвай уже проехал более 300 километров. <...> С точки зрения беспилотного трамвая мы в этом году уже начнем поездки — рас...
Чувашия заявила о реализации проекта «Цифровой энергорегион»
21 июн. 2024, 17:30:15
Об этом сказал Глава Чувашии Олег Николаев на прошедшей на полях Чебоксарского экономического форума стратегической сессии «Мегапроекты устойчивого развития Чувашской Республики: Цифровой энергорегион». «Президент России дал понять, что все намеченные планы остаются незыблемыми, в том числе по достижению нулевого углеродного следа через обеспечение устойчивого развития. Одно...
В НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач
21 июн. 2024, 13:15:17
Ученые НИУ «МЭИ» разработали программу по оценке климатического воздействия на аварийность линий электропередач. Инструмент включает в себя математическую модель оценки аварийности объектов электросетевого комплекса в результате воздействия климатических факторов и информационную панель (дашборд) с визуализацией данных. Данная разработка позволяет демонстрировать структуру климатиче...
РУСАЛ проведет импортозамещение систем автоматизации на своих заводах
21 июн. 2024, 13:00:17
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение провести импортозамещение систем автоматизации на алюминиевых и глиноземных заводах. Программа рассчитана до 2031 года, российские производители оборудования и программного обеспечения для автоматизации технологических процессов благодаря таким масштабным заказам смогут развить собственные компетенции, увеличить конкурентоспо...
Компания:
РУСАЛ
Компании Нацпроектстроя цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино
10 июн. 2024, 12:36:23
Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской железной дороги. Объект оснастили микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ. Система позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, ведет самодиагностику, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на...
«Россети» и Сбер научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику
07 июн. 2024, 17:50:02
Группа «Россети» и Сбер договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых AI-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали Первый заместитель...
На атомных станциях России установят современные модульные центры обработки данных
07 июн. 2024, 13:15:09
Пилотной площадкой, где будет реализовано данное решение, станет Нововоронежская АЭС Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершил этап разработки конструкторской документации и информационной модели современного модульного ЦОД для Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнерге...
Росатом запустил первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки данных «Иннополис»
04 июн. 2024, 12:15:13
Торжественное открытие состоялось при участии генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Госкорпорация «Росатом» запустила первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис» — крупнейшего дата-центра Приволжского федерального округа. Торжественное открытие состоялось при участи...
Ростех завершил разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25
03 июн. 2024, 11:15:00
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130. Передовая технология позволит совершенствовать характеристики силовой установки и проектировать узлы новых модификаций двигателя с меньшими временными и материальными затратами. Кроме того, цифровой двойник позволит сократить объем испытаний для серти...
Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление два объекта БАМа в Хабаровском крае
27 мая 2024, 12:44:30
В Хабаровском крае компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства на станции Этыркен и путевом посту 3169 км Байкало-Амурской магистрали. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог. Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорам...
Новосибирский суперкомпьютер занял 2 место в номинации «Цифровой прорыв в промышленности»
24 мая 2024, 16:15:04
Суперкомпьютер «Оракул» на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал финалистом ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital. В 2024 году было подано 480 заявок на участие в премии от ведущих российских компаний, ведомств и субъектов РФ. В составе жюри CIPR Digital — Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций...