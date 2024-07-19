Благодаря нацпроекту интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях

В российских регионах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем. Сегодня эти мероприятия реализуются в 56 субъектах страны и 62 городских агломерациях в их составе.

«Число городских агломераций, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, растет. Если в прошлом году их было 57 в 51 субъекте страны, то в этом уже 62 в 56 регионах. Кроме того, 18 городских агломераций достигли первого из шести уровней зрелости ИТС, из них Красноярская и Тюменская ― второго», ― сообщил Министр транспорта Роман Старовойт.

Он также напомнил, что «умные» системы внедряются в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек начиная с 2020 года.

«Создание интеллектуальной транспортной системы позволит оптимизировать движение общественного транспорта, благодаря чему повысится средняя скорость движения автомобилей, увеличится пропускная способность городских магистралей, уменьшится количество заторов. И, конечно же, повышается безопасность всех участников дорожного движения. В этом году впервые в рамках нацпроекта ИТС начали внедрять в Республике Северная Осетия – Алания, Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, а также в Севастополе», — отметил глава Минтранса.

Программа по внедрению «умных» систем реализуется в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который входит в нацпроект. На эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета.

«В 2024 году в целом на развитие интеллектуальных транспортных систем предусмотрено финансирование в размере свыше 3,15 млрд руб. Контрактация на сегодняшний день составляет 82,52 %. При этом 100% кассовое освоение — у Забайкальского, Пермского, Хабаровского краев, Брянской, Воронежской, Иркутской, Курской, Нижегородской областей и Республики Дагестан», — рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в этом году в рамках создания интеллектуальной транспортной системы в столице Алтайского края предусмотрено обновление 12 светофорных объектов. Сейчас работы ведутся на одной из главных магистралей Барнаула — на проспекте Ленина. «Умные» светофоры устанавливают в районе площади Октября и на пересечениях с улицами Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Гоголя, Никитина.

Специалисты уже смонтировали дополнительные опоры, где это было необходимо. Продолжается установка самих светофоров.

Помимо этого, на пересечении улиц Попова и Трактовой появится комплекс метеомониторинга. Оборудование с установленными в нем датчиками будет осуществлять сбор и передачу данных о метеорологических и дорожных параметрах, таких как температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление, уровень и тип осадков, температура покрытия. Это позволит прогнозировать неблагоприятные явления, а также предотвращать их последствия, контролировать влияние погодных условий на дорожную обстановку и заблаговременно планировать работы, в том числе по содержанию в зимний период. Завершить все работы подрядчик должен до октября 2024 года.

Напомним, в 2020 году Алтайский край стал одним из первых субъектов-участников нацпроекта, получившим федеральные субсидии на мероприятия по внедрению ИТС на территории Барнаульской агломерации. За это время введен в опытную эксплуатацию Центр обработки данных, смонтировано вычислительное и серверное оборудование, в Барнауле начались работы по модернизации светофорных объектов. С учетом 2024 года усовершенствуют 51 из 184 светофоров.

«Система будет «мониторить» транспортные потоки, следить за работой светофорных объектов и перекрестков, фиксировать нарушения ПДД, информировать водителей о пробках, дорожных работах, ДТП и других инцидентах, затрудняющих движение. Запуск всей интеллектуальной системы в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года», — рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Внедрения различных модулей и подсистем помогают собирать доставлять, хранить, анализировать и визуализировать информацию, полученных от комплексов фотовидеофиксации, детекторов транспорта, дорожных контролеров, установленных на улично-дорожной сети. На основании этих данных система будет предлагать решения по оптимизации управления транспортными потоками.

В столице Бурятии Улан-Удэ ведутся работы по установке станции метеомониторинга на улице Бабушкина. Она позволит получать данные о метеорологической обстановке, а также параметрах окружающей среды. Часть информации будет поступать в режиме реального времени. Планируется, что пуско-наладочные работы завершатся до конца лета.

«От погодных условий, например, в дождь или гололед зависит безопасность дорожного движения. Поэтому внедрение системы метеомониторинга позволит оперативно менять режимы работы светофорных объектов. В прошлые годы в рамках проекта на светофорах уже установлены контроллеры для управления режимами регулирования, подключены датчики мониторинга транспортных потоков и установлены обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Улан-Удэнской городской агломерации внедрение интеллектуальной транспортной системы ведется с 2021 года. За это время на улицах республиканского центра установлены 77 «умных» светофоров, 133 обзорные камеры и 209 транспортных детекторов по подсчету и анализу транспортных потоков. Работает Центр обработки данных (ЦОД), который стал единой платформой управления городским дорожным движением.

«Было время, когда для смены сигнала светофора в столице Бурятии необходим был ключ, для этого специалисты непосредственно выезжали на участок. Сегодня координация системы работает с места — в Центре управления. Более того, сегодня параметры транспортного потока анализируются в режиме времени на основании чего и распределяются, так скажем, более качественнее. Отмечу, работа по внедрению ИТС продолжается. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модулей управления дорожными работами, содержания, монтаж станций метеомониторинга и т.д.», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге.

В Уфимской городской агломерации продолжают устанавливать «умные» светофоры. Специалисты модернизируют 39 объектов на оживленных перекрестках улиц Зорге, Вологодской, Сочинской, Софьи Перовской, Комарова, Кувыкина, Лесотехникума, 8 Марта, 50 лет Октября, Комсомольской, Центральной и других. Также на них обустроят 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения. Они помогут светофорам подстраиваться под движение транспорта, анализировать плотность потока и, исходя из этого, в режиме онлайн корректировать длительность работы сигналов светофора.

«На июль 2024 года на улицах города действует 101 светофорный объект. Они установлены на таких оживленных транспортных артериях города как проспект Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской, Комсомольской, Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Имени города Галле и других. Модернизация объектов продолжается на улицах, где проходит большое количество транспортных средств, в том числе общественный транспорт. Поэтому подобные мероприятия на этих дорогах просто необходимы, — отметил председатель Общественного совета при Минтрансе Республики Башкортостан Рустам Баязитов.

Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы, пропускная способность улиц Уфы увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах. Все работы планируется выполнить до конца 2024 года.