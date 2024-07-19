Более 110 км пути обновлено на Красноярской железной дороге с начала ремонтной кампании

4 часа назад
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
РЖД
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С начала ремонтно-путевой кампании, стартовавшей в апреле 2024 года, на Красноярской железной дороге отремонтировано 111 километров пути. Это почти 40% от планируемого годового объема. Кроме того, заменено 35 стрелочных переводов.

Ремонтно-путевая кампания охватывает три региона присутствия Красноярской магистрали.

Наиболее масштабные работы развернуты в Красноярском крае: ремонт ведется на участках Транссиба общей протяженностью 80 км. В том числе обновляются пути станций Енисей, Злобино, Красноярск Восточный на правобережье Красноярска, а также перегон Кача – Снежница в пригородной зоне.

Также модернизация пути проводится в 5 районах Красноярского края: на перегонах Боготол – Вагино в Боготольском, Косачи – Кемчуг в Козульском, Заозерная – Камала в Рыбинском, Решоты – Ключи в Нижнеингашском и Жайма – Мана в Партизанском.

В Хакасии капитальный ремонт путевой инфраструктуры ведется на перегонах Камышта – Уйтак и Туим – Сон общей протяженностью 40 км.

В Кемеровской области работы развернулись на 20 км пути. Это участки Суслово – Аверьяновка, Теба – Лужба, Междуреченск – Карай.

В целом для проведения ремонта задействовано более 120 единиц специализированной путевой техники. С ее помощью на всех объектах укладывается бесстыковой путь на железобетонном основании, производится очистка балласта (насыпь из щебня, на который укладывается путь). Одна из них – щебнеочистительная машина новейшего поколения ЩОМ 1400. Самоходная машина за час очищает 1400 куб. м. щебня (это 300 метров пути), что в 2 раза быстрее аналогов. С начала лета ЩОМ 1400 уже очистила более 13 километров пути на транссибирском участке КрасЖД.

Все работы проводятся во время технологических окон, когда один из путей перегона закрывается для выполнения работ, а движение поездов осуществляется по соседнему пути в обоих направлениях.

Всего за сезон ремонта, который продлится до ноября, на КрасЖД планируется обновить более 290 километров пути. Это позволит повысить уровень безопасности железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов и сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

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