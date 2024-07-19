Бразилия стала лидером G20 по доле ВИЭ в структуре электрогенерации

Бразилия по итогам 2023 г. стала лидером по доле ВИЭ в структуре электрогенерации среди стран «Большой двадцатки»: на долю ветровых, солнечных, гидроэлектростанций в стране пришлось 89% выработки электроэнергии, тогда как в среднем по G20 этот показатель составил 29%, согласно данным Ember.

«Становым хребтом» бразильской электроэнергетики остаются гидроэлектростанции, которые в 2023 г. обеспечили 60% генерации. В Бразилии действуют три крупных каскада ГЭС: Каскад ГЭС на реке Парана, в состав которого входит ГЭС «Итайпу» мощностью 14 гигаватт (ГВТ), долгое время остававшейся крупнейшей в мире; каскад ГЭС на реке Тиете, расположенный в штате Сан-Паулу, где гидроэлектростанции используются не только для энергоснабжения, но и для снижения паводков и обеспечения условий для судоходства; наконец, каскад ГЭС на реке Мадейра, который состоит преимущественно из низконапорных русловых гидроэлектростанций, не требующих обустройства искусственных водохранилищ.

Установленная мощность бразильских ГЭС к концу 2023 г. составляла 110 гигаватта (ГВт), что более чем вдвое ниже мощности всех действующих электростанций в Единой энергосистеме (ЕЭС) России (248,2 ГВт). При этом в стране стремительно развивается инфраструктура ветровой и солнечной генерации. По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), общая мощность ветровых и солнечных установок в Бразилии увеличилась с 5 ГВт в 2014 г. до 67 ГВт в 2023 г., а их доля в структуре электрогенерации – c 2% до 21% (доля ГЭС за тот же период снизилась с 63% до 60%). Подспорьем для развития ВИЭ стало удешевление технологий. По оценке IRENA, среднемировая стоимость ввода ветровых генераторов в период с 2014 по 2022 гг. снизилась на 67%, до $876 на киловатт мощности, а наземных ветроустановок – на 37%, до $1274 киловатт (более поздних оценок нет).

Помимо солнечных и ветровых генераторов, в Бразилии действуют несколько десятков биомассовых установок, которые используют в качестве сырья сельскохозяйственные и промышленные отходы. По данным Ember, доля таких электростанций в общей структуре выработки электроэнергии в 2023 г. составляла 8%. К числу низкоуглеродных источников также относятся два реактора АЭС «Ангра» общей чистой мощностью 1,9 ГВт, которые были введены в строй в 1982 г. и 2000 г. соответственно.

Общая доля низкоуглеродной генерации в Бразилии в 2023 г. составила 91% (с учетом атомных реакторов), тогда как в странах «Большой двадцатки» – «лишь» 41%. Это объясняет, почему Бразилия по итогам прошлого года стала лидером по экономии выбросов в электроэнергетике. Если в странах G20 на одного потребителя электроэнергии в 2023 г. приходилось в среднем 2,42 тонны эмиссии углекислого газа, то в Бразилии – 330 кг.