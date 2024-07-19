Металлурги для кабельщиков! Ассоциация «Электрокабель» поздравляет металлургов с профессиональным праздником

Ассоциация "Электрокабель" как крупнейшее профессиональное объединение кабельной отрасли поздравляет с профессиональным праздников всех металлургов, которые обеспечивают кабельщиков основным сырьем для производства! Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Пусть спрос и цены будут стабильными, и геополитика не будет влиять на планы развития отрасли! Низкий поклон металлургам за тяжелый и важный труд, который так необходим для развития кабельного бизнеса!

Металлургическая и кабельная отрасль тесно связаны между собой и поэтому в составе Ассоциации "Электрокабель" немало представителей металлургии, например УГМК (Холдинг кабельный альянс), ТД РУСАЛ, Акрон-Холдинг, металлургические предприятия ЭЛКАТ (ГК “Москабельмет”), Транскат, ЭМ-КАТ (ОптикЭНЕРГО). Кроме того Ассоциация “Электрокабель” имеет давние партнерские отношения с Алюминиевой Ассоциацией и Ассоциацией РУСЛОМ.

Специально ко Дню металлурга Ассоциация "Электрокабель" подсчитала, сколько металла потребовалось отечественной кабельной промышленности за последние 10 лет и подготовила страницу спецпроекта со статистикой.