На мосту через Каму в Татарстане приступили к устройству ездового полотна

Речь о переправе длиной 1,3 км, которую строят в составе I этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это самое протяженное искусственное сооружение скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Готовность моста – 80 %, обхода – 70 %.

Начато устройство гидроизоляции на собранной части металлического пролетного строения моста. Она надежно защитит конструкции от коррозии. Для пролетного строения русловой части протяженностью 792 м специалистам предстоит нанести 19 тыс. кв. м напыляемого гидроизоляционного материала. После строители уложат на нее двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слои покрытия выполнят из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции, верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона. К устройству асфальтобетонного покрытия планируется приступить в октябре 2024 года.

На объекте завершается сборка металлического пролетного строения моста. На данный момент собрали и надвинули на опоры моста 706 м конструкции. Полностью эти работы завершат в августе 2024 года.

На девяти пролетах эстакадной части моста смонтированы балки и устроен выравнивающий слой. К монтажу оставшихся шести пролетов планируется приступить после разборки стапельной площадки.

На участке завершается строительство опор. Русловые готовы на 92 %, эстакадные – на 80 %. Также на объекте ведутся работы по устройству сопряжения насыпи земляного полотна с опорами моста, окраске опор и пролетного строения.

На обходе Нижнекамска и Набережных протяженностью 81 км предусмотрено строительство 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти разноуровневых пересечений. На других искусственных сооружениях обхода ведутся работы по возведению опор и монтажу балок пролетного строения, устройству мостового полотна. На 12 объектах уже уложен нижний слой покрытия. Наибольший объем работ выполнен на участке строительства транспортной развязки вблизи с. Шингальчи протяженностью 70 м. Его техническая готовность – 99 %. На объекте уже завершено строительство путепровода. Для выполнения работ по разборке временных объездных дорог, установке шумозащитных экранов на съездах и основном ходу автодороги выполнен перепуск движения на эстакадную часть транспортной развязки.

Кроме того, специалисты заняты устройством дорожной одежды. Согласно проекту, на всем протяжении обхода необходимо уложить 1 млн 262 тыс. тонн асфальтобетона. Для обеспечения прочности конструкции дорожной одежды предусмотрена укладка трех слоев асфальтобетона общей толщиной 23 см. В этом году дорожникам предстоит устроить 841 тыс. тонн асфальтобетона (39 км верхнего слоя основания, 43 км нижнего и более 80 км верхнего слоев покрытия). Весь объем работ планируется завершить в сентябре 2024 года.

Также специалисты приступили к обустройству дороги, в том числе к установке барьерного ограждения и линий электроосвещения. Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов нужно смонтировать более 50 км линий электроосвещения, свыше 160 км осевого и бокового ограждения. Для устранения акустических загрязнений на участках, которые проходят рядом с населенными пунктами, смонтируют более 14 км шумозащитных конструкций.