Николай Шульгинов, Минэнерго и Системный оператор наметили перспективные проекты развития электроэнергетики Хакасии

В Системном операторе состоялось обсуждение актуальных вопросов обеспечения надежной работы энергосистемы Республики Хакасия и планов по развитию электроэнергетики региона.

В обсуждении приняли участие заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, советник главы Хакасии, советник генерального директора ПАО «Россети» и Председатель Совета директоров Системного оператора Николай Шульгинов, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и его первый заместитель Сергей Павлушко.

Одним из ключевых вопросов совещания стало развитие электроэнергетической инфраструктуры Республики Хакасия и повышение надежности работы электросетевого комплекса

На эффективное развитие энергетического комплекса Республики Хакасия направлены мероприятия, определенные Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы. Согласно СиПР ЭЭС, к 2029 году в энергосистеме Республики Хакасия планируется увеличение потребления электрической энергии до 17 974 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,86%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 2348 МВт, со среднегодовым темпом прироста 0,81%.

Одним из важнейших проектов, реализуемых на территории республики, является создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина». Для реализации этого прорывного проекта нужна энергетическая инфраструктура. Возможности для привлечения инвесторов и технологического присоединения новых производств создаст увеличение трансформаторной мощности после реконструкции одного из крупнейших в республике центров питания – подстанции (ПС) 500 кВ Означенное с установкой третьего автотрансформатора 500/220 кВ мощностью 801 МВА.

С учетом интенсивного развития угледобывающей отрасли в республике и планов по увеличению объемов добычи каменного угля планируется строительство ПС 110 кВ Бейская и двух линий электропередачи 110 кВ от подстанции 220 кВ Абакан-районная, а также строительство подстанции 110 кВ Добычная и линий электропередачи 110 кВ до неё от подстанции 110 кВ Чалпан. Кроме того, для энергообеспечения угольного разреза, расположенного в Алтайском районе Хакасии, будет построена новая ПС 110 кВ Разрез Кирбинский.

Как отметили участники совещания, неудовлетворительное состояние сетей тормозит развитие бизнеса и строительной отрасли, не обеспечивают возможность подключения к электросетям новых потребителей. Важную стратегическую задачу по увеличению объема грузоперевозок железнодорожным транспортом не решить без модернизации электроэнергетического комплекса. В целях повышения пропускной способности южного хода Транссибирской магистрали на территории республики предусмотрено строительство ПС 220 кВ Нанчхул и заходов на нее воздушных линий 220 кВ Степная – Бискамжа протяженностью 35 км каждый.

Реализация проекта «Чистый воздух», направленного на повышение качества атмосферного воздуха за счет перевода частного сектора на электроотопление в первую очередь в Абакане и Черногорске, также связана с обновлением сетей. Энергетическая инфраструктура республики пока не готова к масштабным нагрузкам, необходимы новые мощности, реконструкция действующих и строительство новых линий электропередачи и подстанций.

«Необходимо сформировать стратегию развития Республики Хакасии с учетом потребности в электрической и трансформаторной мощности, а также разработать детальный план инвестиций в реконструкцию электросетей. Частью этой стратегии может стать программа повышения надежности электроснабжения Хакасии, разработанная специалистами «Россети Сибирь» и представленная в Минэнерго России», – отметил Николай Шульгинов.

По мнению участников совещания, отдельного внимания требует работа внутри региона по тарифному регулированию, в том числе конкретные шаги по заключению регуляторного соглашения. Проект регуляторного соглашения на 2025–2034 годы, разработанный компанией «Россети Сибирь» и представленный в Госкомтарифэнерго Хакасии, предлагает ежегодный рост тарифов на передачу электроэнергии, что позволит сохранить существующее состояние электросетевого хозяйства, износ которого уже превышает 76%.

Участники совещания также обсудили проблему влияния дата-центров, в частности майнинга криптовалют, на электросетевое хозяйство Хакасии. Отмечалось, что деятельность так называемых «серых майнеров», не регистрирующих свою нагрузку как промышленную и представляющихся бытовыми потребителями, приводит к существенному увеличению нагрузки на сети. Обсуждалось внедрение интеллектуальных приборов учета энергетики, позволяющих энергетикам достичь совершенно новых показателей наблюдаемости и управляемости и облегчающих выявление случаев хищения электроэнергии.

Николай Шульгинов выдвинут кандидатом на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Хакасскому избирательному округу. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия» и КПРФ. Также в выборах принимают участие Антон Палюлин («Партия прямой демократии»), Георгий Слывус («Зелёные»), Владимир Смышляев («Справедливая Россия»), Михаил Гайдай («Зелёная альтернатива») и Сергей Измайлов («Гражданская Платформа»).