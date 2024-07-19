Продолжается масштабная реконструкция станции Череповец-II
19 июл. 2024, 16:30:21
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Сейчас железнодорожники удлиняют 6 путей станции (каждый протяженностью около 1 км), в сентябре они будут введены в эксплуатацию. В 2025 году планируют удлинить еще 7 путей. С начала года уложено более 2 км новой рельсошпальной решетки и 17 стрелочных переводов.
Новая инфраструктура даст возможность формировать поезда длиной до 74 вагонов, что снизит потребность в маневровых операциях и в целом увеличит скорость обработки составов и пропускную способность самого грузонапряженного на магистрали Череповецкого железнодорожного узла.
В сутки через Череповец-II проходит около 180 поездов. За истекшее полугодие станция погрузила около 5 млн тонн, что является самым большим показателем среди грузовых станций СЖД.
В Хабаровском крае начался ремонт 89-километрового участка трассы А-376 на подъезде к Комсомольску-на-Амуре
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Кабельные линии обновят в районе Выхино-Жулебино
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Более 110 км пути обновлено на Красноярской железной дороге с начала ремонтной кампании
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С начала ремонтно-путевой кампании, стартовавшей в апреле 2024 года, на Красноярской железной дороге отремонтировано 111 километров пути. Это почти 40% от планируемого годового объема. Кроме того, заменено 35 стрелочных переводов. Ремонтно-путевая кампания охватывает три региона присутствия Красноярской магистрали. Наиболее масштабные работы развернуты в Красноярском крае: ремонт ведется на...
Открыто движение поездов на новом разъезде БАМа в Амурской области
19 июл. 2024, 10:15:19
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EVRAZ STEEL BUILDING начинает монтаж системообразующего объекта на Урале
19 июл. 2024, 10:00:00
Компания EVRAZ STEEL BUILDING в июне приступила к выполнению заказа для металлургического комбината в Оренбургской области. Заказчик объявил о намерении в ближайшие два года резко нарастить выпуск продукции за счёт модернизации и расширения электросталеплавильного производства. Для этого построят новый цех на базе металлокаркаса на основной площадке предприятия на Урале. Таким образом, решения EVR...
Сбербанк выделил 2,2 млрд руб. холдингу «Сибинтел» на строительство жилого дома в Тюмени
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Сбербанк предоставил 2,2 млрд рублей холдингу "Сибинтел" на строительство жилого дома в Тюмени, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Финансирование предоставлено сроком на три года. Новый дом в жилом квартале "Машаров" планируется сдать в первом квартале 2027 года. Проект разработало итальянское архитектурное бюро. Реализация всего проекта рассчит...
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ГК КСК локализовала производство тяговых накопителей
18 июл. 2024, 15:30:22
Предприятие «КСК Элком» (входит в дивизион «Электрическая техника» ГК КСК) приступило к серийному производству тяговых накопителей для подвижного состава московского метрополитена. До конца 2024 года предприятия ГК КСК поставят в адрес заказчика 320 единиц продукции. Тяговый накопитель предназначен для электропитания тягового оборудования вагонов метро «Москва-2020...
В ОЭЗ «Кашира» создадут еще более 300 новых рабочих мест
18 июл. 2024, 15:15:22
В особой экономической зоне «Кашира» приступили к фазе активного строительства современного завода крупнопанельного домостроения, где будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Проект реализуется компанией ПРЕФАБРИКА АГ – резидентом подмосковной ОЭЗ, сообщают в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «На п...
В Нижегородской области на трассе Р-177 «Поветлужье» обновили 40 км дорожного покрытия
18 июл. 2024, 14:30:13
Речь об участке ремонта с 146-го по 187-й км в Воскресенском районе, который завершится в полном объеме осенью этого года. На текущий момент работы выполнены на 80%. Масштабное приведение его к нормативам стартовало в 2023 году. На первом этапе в прошлом сезоне было отремонтировано 10 км дорожного покрытия на обходе районного центра до села Богородское (с 146-го по 156-й км). В н...
Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет
18 июл. 2024, 13:30:08
В 2024 году исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой Tele2. Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500...
Резидент особой экономической зоны в Томске построит новый производственный корпус
18 июл. 2024, 13:00:08
Компания ООО «Тракт-Автоматика» построит в Особой экономической зоне технико-внедренческого типа в Томске (ОЭЗ) дополнительный производственный корпус площадью около 700 кв. м. Новый корпус станет объектом полного цикла, включающим производство, упаковку и хранение продукции — низковольтных комплектных устройств. «Строительство корпуса позволит увеличить объем капит...
РУСАЛ формирует парк роторных печей для переработки алюминиевых ломов
18 июл. 2024, 11:59:39
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, завершает формирование парка роторных печей, который позволит компании переплавлять алюминиевый лом в промышленных масштабах и использовать его для производства алюминия с низким и ультранизким углеродным следом. Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей. РУСАЛ завершает формирование парка роторных печей на своих производственных пло...
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Началась разработка проекта новой автодороги в ТиНАО
18 июл. 2024, 11:44:34
Началось проектирование участка, который продлит открытую осенью 2023 года автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток столицы до трассы М-2 «Крым». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево замкнула спл...
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Модернизацию трамвайной сети Новосибирска оценили в сумму около 66 млрд рублей
18 июл. 2024, 10:45:14
Обновление трамвайной сети и подвижного состава трамваев в Новосибирске оценивается в сумму около 66 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города. "Стоимость реализации мероприятий по обновлению трамвайной сети и трамвайного парка города Новосибирска составляет 66 млрд 230 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что реконструкция трамвайных л...