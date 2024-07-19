Продолжается масштабная реконструкция станции Череповец-II

Сейчас железнодорожники удлиняют 6 путей станции (каждый протяженностью около 1 км), в сентябре они будут введены в эксплуатацию. В 2025 году планируют удлинить еще 7 путей. С начала года уложено более 2 км новой рельсошпальной решетки и 17 стрелочных переводов.

Новая инфраструктура даст возможность формировать поезда длиной до 74 вагонов, что снизит потребность в маневровых операциях и в целом увеличит скорость обработки составов и пропускную способность самого грузонапряженного на магистрали Череповецкого железнодорожного узла.

В сутки через Череповец-II проходит около 180 поездов. За истекшее полугодие станция погрузила около 5 млн тонн, что является самым большим показателем среди грузовых станций СЖД.