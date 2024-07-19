Собянин объявил о начале строительства станции «Рублево-Архангельское»

В Москве начали строительство станции Московского метрополитена «Рублево-Архангельское» в районе Кунцево. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начинаем строительство станции метро "Рублево-Архангельское" в районе Кунцево. Рублево-Архангельская линия улучшит транспортное обслуживание больше 800 тысяч москвичей. Работы идут на всех пусковых комплексах будущей ветки внутри МКАД», — отметил Сергей Собянин.

Первые две станции — «Деловой центр» и «Шелепиха» — открыли в 2018 году в составе БКЛ. В 2021 году начали строительство первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до «Липовой Рощи». В июле утвердили проект планировки третьего участка линии. Также сейчас в работе находятся станции «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Станция «Рублево-Архангельское» станет важной транспортной точкой для динамично развивающейся территории на западе столицы. Здесь создается новый современный район — СберСити. Вместе с жилыми кварталами запланированы деловые центры, комфортные общественные пространства, поликлиники, детские сады, школы, включая «Школу 21» — крупнейший в стране кампус школы цифровых технологий Сбера, где будут готовить ИТ-специалистов.

Помимо строительства метро специалисты проведут реконструкцию Рублевского шоссе с возведением моста через Москву-реку.