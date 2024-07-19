Стать частью сообщества WIRE может каждый

5 часов назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ЭКСПО ФЬЮЖН
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В июне в Москве состоялась 12-я международная специализированная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE, подтвердившая свой многолетний статус эффективной деловой и коммуникационной площадки, объединяющей десятки производственных, технологических и сервисных компаний со всего мира.

В экспозицию вошли стенды участников из России, Турции, Италии, Китая и Индии, а также площадка конференции WIRE Plaza, собравшая более 30 спикеров-экспертов и 500 посетителей-специалистов. Ключевыми темами обсуждений стали тенденции рынков проволоки и кабеля, меди и алюминия, стали и металлургического сырья, меры господдержки бизнеса, стандарты безопасности в строительстве, b2b маркетплейсы и инновации, вторичная переработка и эко-сертификация, логистика и HR, а также разработка, внедрение и развитие аддитивных технологий в литейной и проволочной сферах промышленности.

По итогам трех дней активной работы на выставке команде организаторов удалось собрать для аудитории посетителей комментарии ключевых участников и международных партнеров проекта, а также подготовить полные видеозаписи программы конференции. Все материалы были собраны и опубликованы на новом собственном YouTube-канале WIRE и доступны для открытого просмотра.

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Организаторы выставки приглашают всех интересующихся развитием проволочной и кабельной промышленности стать подписчиками канала и аккаунтов в соцсетях WIRE, став, таким образом, активными участниками сообщества ежегодной деловой платформы.

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 3 по 5 июня 2025 года в Москве.

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