Свердловское РДУ расширяет область применения цифровой технологии СМЗУ

Филиал Системного оператора Свердловское РДУ внедрил цифровую технологию СМЗУ (Система мониторинга запасов устойчивости) для контролируемого сечения «НСТЭЦ-Южная».

Проект реализован в рамках очередного этапа развития технологии СМЗУ в энергокомплексе Среднего Урала. Применение СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении «НСТЭЦ-Южная» до 5 % (на величину до 20 МВт).

В состав этого контролируемого сечения входит воздушная линия электропередачи 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Южная. Она обеспечивает выдачу мощности Ново-Свердловской ТЭЦ, Белоярской АЭС и Рефтинской ГРЭС в западную часть энергосистемы Свердловской области. По этой линии осуществляется электроснабжение Екатеринбургского энергорайона, который характеризуется высоким уровнем энергопотребления.

«Расширение использования технологии СМЗУ позволяет оптимизировать загрузку электростанций за счет более эффективного использования пропускной способности электросетевого комплекса без снижения уровня надежности энергосистемы», – прокомментировал событие директор Свердловского РДУ Олег Ефимов.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. Она также позволяет снизить риски ввода ограничений потребителей.

Цифровая технология СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Свердловской области. Контролируемое сечение «НСТЭЦ-Южная» стало вторым сечением, в котором определение допустимых перетоков мощности осуществляется с использованием СМЗУ.