Утвержден новый национальный стандарт по техническим требованиям к системам накопления электроэнергии

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 19 июля 2024 г. № 945-ст утвердило ГОСТ Р 71521-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Технические требования к системам накопления электроэнергии, работающим в составе энергосистемы»

ГОСТ Р 71521-2024 разработан АО «СО ЕЭС» по плану работ подкомитета ТК016/ПК-1 «Электроэнергетические системы».

Стандарт устанавливает технические требования к системам накопления электроэнергии (СНЭЭ), предназначенным для выдачи активной мощности в энергосистему при их параллельной работе в составе Единой энергетической системы России.

Стандарт распространяется на вновь вводимые или модернизируемые СНЭЭ номинальной активной мощностью 5 МВт и более с использованием литиевых аккумуляторных батарей.

Стандарт предназначен для применения собственниками и иными законными владельцами СНЭЭ, иными организациями, осуществляющими эксплуатацию СНЭЭ, проектными, научно-исследовательскими и другими организациями, осуществляющими проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение СНЭЭ.

ГОСТ Р 71521-2024 вводится в действие с 1 сентября 2024 года. После издания официальный текст национального стандарта будет доступен для ознакомления на сайте Росстандарта, а также для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГБУ «Институт стандартизации».