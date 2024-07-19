В Хабаровском крае начался ремонт 89-километрового участка трассы А-376 на подъезде к Комсомольску-на-Амуре

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре, получившей федеральный статус в 2019 году.

Специалисты приступили к ремонту участка с 50-го по 139-й км на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. В рамках проекта на объекте выполнят устройство дорожной одежды с использованием метода холодной регенерации. Он заключается в укреплении основания органоминеральной смесью с применением специальной машины – ресайклера. Эта технология позволяет существенно увеличить прочность дороги.

«Учитывая большой объем работ, ремонт рассчитан на три года. Сейчас на участке ведутся расчистка полосы отвода, устранение пучин, а также устройство слоя основания. Согласно заданию, в 2025 году в эксплуатацию планируется ввести первые 30 км трассы, оставшиеся 59 км завершим в 2026 году», – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Для повышения уровня безопасности на объекте общей протяженностью 89 км также отремонтируют 14 автобусных остановок и площадку отдыха для водителей. После ввода в эксплуатацию данный отрезок пути будет соответствовать параметрам III технической категории дороги с новым асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения.