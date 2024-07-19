За январь-май ЕС вдвое сократил импорт рафинированной меди из России

По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2024 года импорт рафинированной меди из России составил 1979 т, что на 38% меньше, чем в апреле, и на 74% меньше, чем год назад. В мае сократился объем поставок меди в Нидерланды на 31%, до 1474 тонн. Испания импортировала 483 тонны, Польша – 22 тонны. Среднемесячная цена составила $9,7 за кг.

За пять месяцев текущего года импорт составил порядка 15843,5 т, что на 53% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-май импорт сократился на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.