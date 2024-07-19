За январь-май ЕС вдвое сократил импорт рафинированной меди из России
2 часа назад
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По данным статистической службы Евросоюза, в мае 2024 года импорт рафинированной меди из России составил 1979 т, что на 38% меньше, чем в апреле, и на 74% меньше, чем год назад. В мае сократился объем поставок меди в Нидерланды на 31%, до 1474 тонн. Испания импортировала 483 тонны, Польша – 22 тонны. Среднемесячная цена составила $9,7 за кг.
За пять месяцев текущего года импорт составил порядка 15843,5 т, что на 53% меньше, чем за тот же период 2023 года. В денежном выражении за январь-май импорт сократился на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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А где медь?
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По данным агентства Bloomberg, китайский многопрофильный конгломерат Wuchan Zhongda Group в конце прошлого года заказал у российской «Региональной металлургической компании» большую партию рафинированной меди, за которую заплатил 20 млн долларов. Спустя полгода медь вместо Китая оказалась в Турции, а при детальном рассмотрении выяснилось, что это вовсе и не медь, а дешевый гранит. &nbs...
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Московский завод «Спецкабель» успешно прошел аудит компании «СИБУР Холдинг». Цель аудита – всесторонняя техническая оценка производственных мощностей «Спецкабеля» на предмет соответствия требованиям лидера российской нефтегазохимии к поставщикам кабеля специального назначения. Специалисты «СИБУРа» посетили производственную площадку «Сп...
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«День электромонтера-2024»: «Москабельмет» в Архангельске
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В разгар лета «Москабельмет» в лице «Завода Москабель» расширяет географию своих мероприятий и отправляется в Архангельск. В этом северном городе предприятие вместе с постоянными партнерами — Ассоциацией Наружного Освещения и Алюминиевой Ассоциацией — проводит «День электромонтера 2024». Второй год подряд «Москабельмет» организует конк...
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Силовые кабели Людиновокабель для жилищного строительства с жилой из алюминиевого сплава
16 июл. 2024, 17:45:04
В продуктовом портфеле Людиновокабель представлены кабели силовые c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВт, АсВВГнг(А)-LS и АсВВГ-Пнг(А)-LS (ГОСТ 31946-2021 ТУ 27.32.13-020-41183126-2023). Данные кабели в первую очередь предназначены для внутренних сетей при строительстве жилых зданий и соор...
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EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 3. Wildberries
16 июл. 2024, 17:15:11
Мы завершаем обзор с результатами испытаний продукции, закупленной на ведущих российских маркетплейсах. В апреле 2024 г. на площадке Wildberries (ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ») специалистами EL-Комитет НОПСМ было закуплено 9 образцов кабельной продукции торговых марок ГАРАНТ ЭЛЕКТРО, ЕВРО-КАБЕЛЬ, ЮНИКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ-ПРОМ и ГАММА-КАБЕЛЬ. Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории те...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» обновил программу Базового обучения по кабельно-проводниковой продукции
16 июл. 2024, 11:00:00
Прибыль любой компании зависит от профессиональной подготовленности ее сотрудников. Поэтому для своих партнеров и дилеров КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» уже три года реализует партнерскую программу обучения основам кабельно-проводниковой продукции. Более 1000 сотрудников отделов продаж из 200+ компаний уже повысили уровень своего профессионального мастерства. Для более легкого и качественного...
ООО «Сарансккабель-Оптика» прошло проверку на соответствие «Критериям локализации»
15 июл. 2024, 14:15:01
Предприятие ООО «Сарансккабель-Оптика» успешно прошло проверку со стороны ПАО «Ростелеком» на соответствие утвержденным «Критериям локализации», которые устанавливают требования к организациям, принимающим участие в закупочных мероприятиях ПАО «Ростелеком». Оценку по рейтингу в 100 баллов выставляет коллегиальная Комиссия по итогам выездной работы на...
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«ЗЭТО» производит трансформаторы напряжения емкостные ЕТН-ЗЭТО на напряжения 330 и 500 кВ
15 июл. 2024, 11:44:40
Трансформаторы напряжения ЕТН-ЗЭТО относятся к измерительным трансформаторам. Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 330 или 500 кВ. Преимуществами данного вида оборудования являются: Трансформатор напряж...
ООО «Генезис» спасает леса Свердловской области
12 июл. 2024, 15:15:01
В свете возрастающих проблем лесных пожаров GENESIS выделяет денежные средства в размере 100 000 рублей на покупку пожарного автомобиля, необходимого для эффективной борьбы с возгораниями на территории Свердловской области. Калинин Вячеслав Евгеньевич, Генеральный директор ООО «Генезис»: «Уважаемые коллеги, партнёры! Наша компания приняла решение присоединить...
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На заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» выбрали лучшего рационализатора
12 июл. 2024, 14:30:13
На заводе "ЭМ-КАБЕЛЬ" рационализаторы играют важную роль в развитии предприятия, так как они помогают оптимизировать процессы, снижать издержки и улучшать качество производимой продукции. Во втором квартале 2024 года начальник бюро по модернизации оборудования Николай Железнов подал шесть рационализаторских предложений, выступая как автор и соавтор. Каждое из этих предложений было усп...
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EL-Комитет НОПСМ: О добросовестном заблуждении и способах переубеждения. АМГ-ЭЛЕТРО. ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ
12 июл. 2024, 12:44:45
На прошлой неделе портал RusCable.Ru опубликовал итоги журналистского расследования под названием «ТЕНЕВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ. КАК УСТРОЕНА БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО ПРОДАЖЕ КАБЕЛЬНОГО ФАЛЬСИФИКАТА». Опубликованный материал вызвал бурную дискуссию в профессиональном сообществе. Обсуждение данной темы позволило выявить весьма распространение убеждение (или заблуждение?) дистрибьюторов и потреб...
IEK GROUP успешно прошла аудиторскую проверку на соответствие СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования»
12 июл. 2024, 09:15:11
Завершился инспекционный аудит IEK GROUP на соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования». Его проводила компания ООО «КЦ Перспектива». Руководитель аудиторской группы отметил позитивную динамику в системе управления и перспективные проекты IEK GROUP. СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 — это международный стандарт, устанавливающий тре...
Новое видео с участием Режевского кабельного завода
12 июл. 2024, 09:00:05
Режкабель и Свердловская областная телекомпания завершили съёмки видео о специалистах завода. Ролик прошёл пост-продакшн, вышел в эфир и транслируется в утреннем и вечернем прайм-тайме. Главный лейтмотив сюжета рассказывает о важности трудового коллектива, развитии предприятия и его успехах. Благодаря упорному труду, инициативе и профессионализму сотрудников завода, предприятие стремительно раз...
«Камский кабель» провел обучение для сотрудников сети «Все инструменты»
11 июл. 2024, 14:30:16
Обучающий семинар по всему ассортименту востребованной кабельно-проводниковой продукции торговой марки «Камкабель» для розничного сегмента прошли менеджеры по продажам сети магазинов «Все Инструменты» в трех городах – Владимире, Нижнем Новгороде и Коврове. Представители DIY-сети ознакомились с особенностями и техническими характеристиками продукции, узн...
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На выставке «ИННОПРОМ-2024» наградили дипломантов Премии «Молодой промышленник года»
11 июл. 2024, 14:15:16
Победителей III Всероссийской Премии «Молодой промышленник года» наградили 10 июля на 14 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. На церемонию прибыли 100 финалистов из 44 регионов - руководителей средних и малых производствен...
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В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» оценили экономические итоги от внедрения рацпредложений
11 июл. 2024, 13:30:12
За полтора года – с начала 2023 года по сегодняшний день – сотрудниками промышленных площадок ведущего российского компаундера внесено более 30 рационализаторских предложений, 84% из них внедрено, остальные находятся на рассмотрении. Лидером рационализаторского движения стала производственная площадка Тольятти. Первое место по экономическому эффекту заняли разработки, направле...
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EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 2. Яндекс.Маркет
11 июл. 2024, 12:45:12
Мы продолжаем наш обзор с результатами испытаний продукции, закупленной на маркетплейсе Яндекс.Маркет (ООО «Яндекс») в апреле 2024 г. На данной площадке специалистами EL-Комитет НОПСМ было закуплено 5 образцов торговых марок ГОСТ КАБЕЛЬ*, ТИТАН, ЕВРО-КАБЕЛЬ, ВКЗ и СТАНДАРТ-КАБЕЛЬ. Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний свидетельствуют о том,...