«Энергоконтракт» запустил производство нового высокотехнологичного материала

В июле 2024 года крупнейший мировой поставщик специальной одежды для защиты от поражения электрическим током наведенного напряжения и электрических полей промышленной частоты начал производство электропроводящих лент на собственной фабрике в Московской области. Освоение лентоткацкой технологии и локализация производства на своей площадке увеличивает потенциал компании в НИОКР, снижает влияние негативных факторов, связанных с геополитическими рисками, и повышает стабильность бизнес-процессов благодаря импортозамещению.

Электропроводящая лента из посеребренных мишурных нитей обеспечивает шунтирование электрического тока величиной в десятки Ампер, являясь вторым по значимости (после ткани) материалом для создания СИЗ от поражения электрическим током наведенного напряжения и электрических полей промышленной частоты. Термоогнестойкая металлизированная ткань – основной материал костюма, защищающего от этих смертельно опасных рисков, уже более 5 лет изготавливается на площадке «Энергоконтракта» в п. Марусино на самом технологичном производстве арамидных тканей в РФ и СНГ. Там же размещен новый участок, который оснащен лентоткацким и сновальным оборудованием. На нем налажен выпуск промышленных партий электропроводящих лент, не только соответствующих, но и превосходящих нормативы ГОСТ.

«Колебания курса валют и стоимости серебра на бирже, сложности с международными расчетами, логистикой и сроками отгрузки вынуждали поставщиков электропроводящих лент регулярно ставить вопрос о цене. Перенос производства на собственную площадку обеспечивает гибкость при закупке сырья и создает более благоприятные условия для сдерживания роста цен. Кроме того, освоение новой лентоткацкой компетенции и наличие собственных производственных мощностей позволит проводить больше экспериментов для создания еще более совершенных продуктов», - комментирует Артем Челахов, Технический директор ООО «ПО Энергоформ», входящего в состав Группы компаний «Энергоконтракт».

В первый год планируется выпуск более 100 000 метров ленты, которая будет использована для изготовления не имеющего аналогов в мире однослойного экранирующего комплекта Эп-1 «Энерго-Фарадей» S, а также шунтирующего и экранирующего комплекта Эп-4(0) «Энерго-Тесла» S, его противоклещевой версии и модификации SMART – первого в мире «умного» СИЗ этого вида, контролирующего правильное применение и безопасность пользователя во время выполнения работ. Ежегодно более 10 000 сотрудников транспортной и электросетевых отраслей используют инновационную спецодежду этих линеек.

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