Госкомпания «Автодор» восстановит дороги, задействованные при строительстве обхода Твери на М-11 «Нева»

Дорожники приступили к ремонту автомобильных дорог, которые были задействованы для подвоза инертных материалов при строительстве Северного обхода Твери на М-11 «Нева».



На региональной автомобильной дороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское уже приступили к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Восстановление планируют завершить к концу года.



В 2022 году, перед началом строительства обхода на М-11 «Нева», совместно с правительством Тверской области была разработана и согласована транспортная схема подвоза инертных материалов.



Движение по всему 62-километровому обходу Твери открыл Президент России Владимир Путин 16 июля 2024 года. Это участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделёнными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. Разрешенная скорость движения по обходу составляет 130 км/час.



Северный обход Твери — это не только завершающий этап строительства скоростной дороги М-11«Нева». Новый участок стал последним элементом, обеспечившим запуск бесшовного скоростного движения в коридорах Запад - Восток - это более 1,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до Казани, а также Север - Юг - свыше 2,1 тыс. км от северной столицы до Краснодара.