IEK GROUP инвестирует в развитие российского производства 6 млрд рублей

В 2024 году IEK GROUP планирует инвестировать 6 млрд рублей в развитие бизнеса в России, в первую очередь — в модернизацию производства. Это будет касаться существующих площадок и строительства новых. В планах компании направить на данные нужды 2,9 млрд рублей, ещё 1,5 млрд — в строительство и 1,6 млрд рублей — на другие проекты. IEK GROUP активно развивает свои производственные площадки как за счет собственных, так и с использованием привлеченных средств.

На данный момент идет открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 2 млрд рублей для реализации проекта развития светотехнического кластера IEK GROUP в Казани.

Для строительства первой очереди планируется привлечение кредитной линии на сумму 1,5 млрд рублей, а общие инвестиции превысят 4 млрд рублей. В целях приобретения оборудования рассматривается возможность получения средств от Фонда развития промышленности. Кроме того, прорабатывается вопрос применения государственных субсидий на производство электронных компонентов.

Напомним, в Казани работают заводы LEDEL и FEREKS, которые производят светотехническую продукцию: светильники для уличного, промышленного, коммерческого, офисного, архитектурно-паркового освещения. C 2022 года LEDEL, FEREKS и ARFA образуют общую бизнес-структуру в рамках холдинга IEK GROUP. В формате единого окна доступно 170 видов продукции (более 8000 SKU).

Реализация инвестиционных планов по модернизации российских активов, приобретенных в 2023 году у Legrand Group, будет проводиться за счет собственных средств. По словам Михаила Горбачева, исполнительного директора IEK GROUP, всего на эти цели планируется инвестировать 1 млрд рублей, которые в первую очередь будут направлены на локализацию производства комплектующих, ранее закупаемых в Европе.

Кроме того, планируются инвестиции в замену оснастки (пресс-форм) для производства пластиковых боксов серии TEKFOR, которые выпускаются на предприятии в Ивантеевке Московской области. Производственная площадка была приобретена IEK GROUP в начале 2023 года — за прошлый год объем выпуска вырос почти в полтора раза.

Основная задача инвестиций в модернизацию активов — импортозамещение, а также формирование комплексного предложения по электроустановочным изделиям, по модульной и силовой автоматике.