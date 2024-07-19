«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения жителей Крымского района

Энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонтные работы на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП)«КНПС-Баканская с отпайками». Выполненные мероприятия обеспечат дополнительную надежность электроснабжения социально значимых объектов иоколо двух тысяч жителей п. Саук-Дере, ст. Неберджаевская и х. Верхнеадагум Крымского района Краснодарского края.

В ходе ремонтных работ специалисты заменили 21 опору и 1,5 км грозозащитного троса для защиты оборудования от грозовых перенапряжений.

– Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, обеспечить надежность электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок, – отметил начальник службы линий 35 кВ и выше Юго-Западных электрических сетей Григорий Читая.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети обслуживают 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.