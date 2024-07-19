«Россети Ленэнерго» приняли на обслуживание более 200 км линий электропередачи за шесть месяцев 2024 года
«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.
С января по июль 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено почти 203 км линий электропередачи (ЛЭП) и 44 трансформаторных подстанции (ТП) суммарной мощностью более 13 МВА. Для надежного электроснабжения потребителей энергетики также реконструировали в первом полугодии 96 км ЛЭП и 10 ТП общей мощностью около 2,6 МВА из перечня консолидированного имущества.
Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечивают его обслуживание, ремонт и при необходимости реконструкцию.
Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.
Подать заявку на консолидацию энергообъектов можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес организации (office@lenenergo.ru). Срок рассмотрения заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов. С перечнем можно ознакомиться на сайте компании: https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.