«Россети Юг» предоставили дополнительную мощность крупнейшему производителю химической продукции в Волгоградской области

За шесть месяцев 2024 года филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнил 558 договоров на технологическое присоединение, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем предоставленной мощности превысил 5,7 МВт (рост на 26,8%). Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям энергооборудование уличного освещения на 70 ули...