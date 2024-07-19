«Россети Юг» предоставили дополнительную мощность крупнейшему производителю химической продукции в Волгоградской области
4 часа назад
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Филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» предоставил дополнительную мощность предприятию GRASS – одному из крупнейших в России производителей автохимии, автокосметики и моющих средств. Объем выданной предприятию мощности составил 2,5 МВт.
Дополнительные энергомощности позволят обеспечить бесперебойную работу новых разливочных линий, цеха по производству тары, автоматизированного склада готовой продукции.
Компания GRASS – бюджетообразующее предприятие Среднеахтубинского района Волгоградской области. Ее продукция представлена в каждом регионе России и 40 странах зарубежья. Компания располагает производственной площадкой размером 12 тыс. кв. м, научно-исследовательским центром и лабораторией.
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